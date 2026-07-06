Eduardo Bottinelli sobre las razones de la baja aprobación al gobierno: “Poca claridad, entreveros, idas y vueltas”

El sociólogo y director de Factum, Eduardo Bottinelli, visitó los estudios de la diaria Radio este lunes por la mañana para abordar los detalles de la última encuesta de la consultora, que recoge que el 56% de la población desaprueba la gestión de Yamandú Orsi como presidente de la República. Los resultados, difundidos la semana pasada, también recogen que la gestión del presidente cuenta con niveles de aprobación que se ubicaron en 24%, mientras que el 20% de los consultados no la aprueba ni desaprueba.

Bottinelli evaluó que el gobierno atraviesa “un momento complejo en términos de aprobación” con tendencia a la baja incluso entre quienes votaron al Frente Amplio en 2024 –que el último informe estimó en 52%–, algo que calificó como “un punto de atención importante”.

El director de Factum atribuyó la caída en los niveles de aprobación a “una serie de episodios que tienen que ver con acciones u omisiones del gobierno” desde el comienzo, que tampoco mostró un nivel de apoyo “tan alto”, lo que obedece en parte a un menor número de votos acumulados por Orsi durante el proceso eleccionario tanto en primera como en segunda vuelta.

También se refirió a las características de Orsi tanto políticas como personales. Respecto a lo primero, Bottinelli remarcó que el presidente no cuenta con un capital político que sea comparable al de presidentes anteriores desde el retorno a la democracia. Sobre lo último, indicó que Orsi “no despertaba grandes rechazos”, por lo que contaba en un principio con “una especie de ventana de oportunidad” desde el comienzo, que se reflejó en “niveles altos del [ítem] ‘ni aprueba ni desaprueba’”. En este sentido, y consultado acerca de cómo es posible que la imagen del presidente haya decaído tan rápidamente, Bottinelli apuntó al episodio generado en torno a la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe, que fue el que terminó “afectando mas fuertemente su imagen”.

Sobre la evolución de la opinión pública sobre Orsi, el sociólogo observó que tras la “ventana de oportunidad” hasta abril del año pasado –cuando la aprobación rondó en 44%– hubo “un proceso de aumento de la desaprobación y de caída de la aprobación” hacia octubre del año pasado, vinculado tanto a la presentación de la ley de Rendición de Cuentas como el anuncio de la voluntad de rescindir el contrato con Cardama. Bottinelli consideró que estos hechos derivaron en un incremento en los niveles de enfrentamiento entre gobierno y oposición y, simultáneamente, en el alza de la desaprobación entre quienes votaron a la Coalición Republicana en las últimas elecciones nacionales. A eso le siguió un descenso en los niveles de aprobación en el electorado del Frente Amplio, entre marzo y abril del año pasado, algo que no responde a los temas anteriormente mencionados, sino a “una acumulación de hechos”, planteó.

El episodio de la camioneta “muestra un grado de cierta improvisación en la comunicación”

Consultado por las consecuencias del episodio de la compra de la camioneta, Bottinelli dijo que eso “termina reflejando lo que fueron los manejos que ha hecho el gobierno en varios temas”, que se resumen en “poca claridad, entreveros, idas y vueltas”, así como “la necesidad de corrección”, algo que “ha sido un sello de identidad del gobierno”.

Dijo que esto se repite “con el tema del apoyo militar al patrullaje”, con una percibida “falta [de] claridad en el mensaje concreto”, con respecto a las medidas anunciadas. “Creo que este episodio de la camioneta también tiene que ver, o muestra un grado de cierta improvisación en la comunicación y quizás de no darle la trascendencia que podía llegar a tener”, señaló.

En ese sentido, apuntó que si bien el hecho “parecía una cuestión muy de pasillo político”, los cambios en las explicaciones brindadas por el gobierno, que fueron “insuficientes”, terminaron por generar “una bola de nieve”. “Los temas no los cierra uno tampoco, pero si deja flancos libres, bueno, esos flancos van a seguir alimentando esa bola de nieve”, acotó.

Y sintetizó: “Más allá del tema concreto, de suspicacias y lo que fuera, en términos de transmisión hacia la opinión pública, en realidad, terminó siendo más conocido el caso por no haber logrado desactivar todo el tema en una primera instancia y estar diez días con el tema, con salidas incluso desafortunadas”.

El descreimiento en la política es un fenómeno que “la clase política no está dimensionando”

De igual forma, la encuesta de Factum recoge que los niveles de aprobación de la gestión de gobierno no son los únicos que van en caída y que el fenómeno también atañe a la oposición. Luego de que se le preguntara al respecto, el director de Factum evaluó que “eso es lo más preocupante” que debe atender el sistema político, ya que evidencia que “hay una disconformidad importante”, con “un descreimiento en la política en ascenso”, algo que “la clase política no está dimensionando”, e incluso minimiza, si bien reconoció que el fenómeno afecta a la región y que “es un tema de época”.

De esta forma, consideró que el gobierno se ve afectado por “un tema de insatisfacciones acumuladas” que obedecen a una cierta desilusión con la política por parte de un segmento de la población, que experimentó la alternancia de signo político a nivel del gobierno durante las últimas décadas. “El tema es cuál es la intensidad [con la] que se está dando y cuál es el desinterés expresado; cuánto es el descreimiento y cuánta es la posibilidad de que aparezcan soluciones mágicas”, cuestionó. “Creo que eso es lo que ha cambiado y que, además, no es solamente una cuestión de Uruguay, sino que viene pasando a nivel regional y mundial de occidente, por lo menos”, advirtió.