Exoneración de IVA a cooperativas de vivienda implicará “una rebaja en la cuota de las familias”, destacó el presidente de Fucvam

Cuando se repasan las distintas movilizaciones de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) a lo largo de los años, uno de los reclamos que persistieron fue que se exonere el IVA a la compra de materiales de construcción para las cooperativas. Finalmente, en la Rendición de Cuentas del gobierno se incluyó un artículo que establece “un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a los costos directos de construcción que integran las obras del proyecto cooperativo”.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, anunció este jueves en conferencia de prensa que el proyecto de rendición “incorpora la exoneración del IVA a los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda”. “La devolución del impuesto alcanzará los costos directos de construcción que integran las obras de los proyectos de cooperativa, entonces en este marco, el beneficio comprenderá los materiales y servicios directamente de la obra civil”, dijo. En caso de que el artículo se apruebe en el Parlamento, empezará a regir a partir del 1 de enero de 2027.

La presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo, Graciela Fernández, resaltó en la conferencia de prensa que el artículo incluido en la Rendición “no hace otra cosa que honrar el compromiso asumido, al tiempo que también reconoce lo estratégico y justo” del reclamo, y señaló que la medida “favorecerá un mayor desarrollo del sistema de la vivienda social y pública”. A su vez, afirmó que “permitirá seguramente duplicar en un futuro próximo” las cooperativas de vivienda.

El presidente de Fucvam, Enrique Cal, valoró como una “muy buena noticia” la medida incluida en el texto del gobierno. “Es una noticia que no es más que el reconocimiento de la justeza de una reivindicación histórica de Fucvam, en cuanto a que se le cobraba a las cooperativas un impuesto del que muchos representantes de capital inmobiliario e inversores estaban exonerados”, destacó, en diálogo con la diaria.

De acuerdo con Cal, la exoneración del IVA “tendrá un impacto directo en la cuota de los cooperativistas de aproximadamente entre un 10% y un 12% según cada caso”, aunque aclaró que es necesario “esperar” porque todavía resta la discusión en el Parlamento. “Nosotros somos muy optimistas en cuanto a que no vemos razones por las cuales pueda ser objetado por parte tanto de los representantes del oficialismo como de la oposición”, dijo.

Por otro lado, si bien planteó que “uno podría haber deseado que fuera otra la solución, de que efectivamente no fuera con una nota de crédito y que se descontara después del préstamo”, la medida es “bienvenida” porque “implica una rebaja en la cuota de las familias que tienen que devolver después durante 25 años este monto”.

Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional y expresidente de Mevir en el período pasado, Juan Pablo Delgado, dijo a la diaria que comparte el “espíritu” del artículo pero aseguró que “si uno lee bien el artículo dice que no van a estar todas las cooperativas, [sino que] van a ser algunas cooperativas de algunas características, y que va a tener que fijar el límite del crédito del impuesto”.

El artículo dispone que el Poder Ejecutivo “establecerá las condiciones que deberán cumplir los proyectos y las cooperativas de vivienda a los efectos de poder acceder al crédito a que refiere el inciso anterior”, y asimismo, “podrá fijar límites por proyecto cooperativo para acceder al beneficio”.

Sin embargo, a juicio de la diputada colorada y asesora en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el periodo pasado, Paula De Armas, lo que indica el Poder Ejecutivo es que “va a determinar las condiciones y las características de cada cooperativa”, y entiende que el Estado “debe cotejar la situación regular de la cooperativa de la construcción de cada etapa a la que va avanzando una cooperativa”. “Creo que es necesario que el Poder Ejecutivo incluso establezca esos parámetros para que justamente tenga una buena implementación y que no haya un abuso de la herramienta”, consideró, en diálogo con la diaria.

Sobre la medida en concreto, valoró que “sin duda que impacta directamente en una política pública de vivienda” y se trata de “un reclamo que ya tiene varios años de las cooperativas y del sistema público de vivienda. “Yo lo tomo como una iniciativa positiva y una herramienta más para, justamente, promover las políticas públicas en vivienda”, resaltó.

La Rendición de Cuentas no incluyó artículos para el Ministerio de Vivienda

“Sorpresa mayúscula. En la ley de Rendición de Cuentas enviada por este gobierno, por primera vez, en al menos los últimos diez años de dos gobiernos, el único inciso totalmente inexistente: el Ministerio de Vivienda. A pesar de muchos anuncios previos, el inciso vivienda [es el] único ministerio ausente, esta es la respuesta para la gente en políticas de vivienda. Una austeridad de ideas y de compromiso mayúscula”, escribió el diputado Delgado en su cuenta de X.

Más tarde, el diputado dijo a este medio que revisó “varias veces” el articulado y se dio cuenta que “efectivamente no estaba”. Para Delgado, “no es solamente un tema de que hay o no incremento presupuestal”, sino que en este tipo de articulados se puede “cambiar normativas, aggiornar la gestión, innovar”. “Son cantidad de factores que son muy importantes para una gestión, más cuando uno va un año de gestión, y ahí se da cuenta de la necesidad de nuevas herramientas para funcionar mejor, actualizar la forma del gasto y la inversión”, planteó.

Delgado dijo que rastreó las rendiciones de cuentas anteriores del gobierno de Luis Lacalle Pou y también del segundo de Tabaré Vázquez, y dijo que en ambos casos estaba el inciso destinado a vivienda. En ese sentido, dijo que cuando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comparezca ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda la próxima semana, planteará la “inquietud”.

La diputada colorada De Armas dijo que le sorprendió que no haya ningún artículo en este sentido ya que considera que “hay mucho para hacer” en cuanto a políticas de vivienda, pero prefirió mantener una “posición constructiva” y aguardar a que Oddone vaya al Parlamento.