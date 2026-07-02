Rendición de Cuentas: para diputado del FA, “el corazón”, que es la priorización de la primera infancia, “va a tener los votos”

Este jueves, los diputados del Frente Amplio (FA) que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda continuaron el intercambio con el Poder Ejecutivo de cara al inicio del tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas el próximo miércoles. Las autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas y Salud Pública presentaron a la bancada los principales aspectos incluidos en sus incisos.

En rueda de prensa, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que hubo preguntas de los diputados relacionadas con la unificación del sistema de transferencias, así como sobre “los contenidos del gasto” en los que están siendo “racionalizadas las prioridades”. Sostuvo que los 31 millones de dólares de aumento de gasto previstos en la rendición “están contenidos dentro del espacio fiscal, en tanto las metas presupuestales y fiscales se mantienen”.

La oposición ha planteado dudas sobre el financiamiento de ese incremento, teniendo en cuenta que no se cumplieron las proyecciones de crecimiento previstas en el presupuesto quinquenal. Oddone reafirmó que el aumento surge, por un lado, de nuevas estimaciones de los impuestos introducidos en 2025; y, por otro lado, de la “reducción del gasto tributario vinculado específicamente al tema de los vehículos eléctricos que va a aportar otra parte de ese incremento”, en el orden de los 16,5 millones de dólares al año. Lo recaudado por la modificación a las exoneraciones impositivas de los autos eléctricos de mayor valor nutrirá “la renta general del Estado y eso alimenta el financiamiento de los gastos que tendrán lugar en el 2027”, dijo Oddone.

El oficialismo depende de dos votos de la oposición para lograr la aprobación del proyecto. El diputado del FA Alejandro Zavala consideró que “es muy razonable acompañar” la rendición porque “está muy focalizada” en el combate a la pobreza infantil a través de la unificación y el aumento de las transferencias a la primera infancia. “Damos por sentado nosotros que, más allá de las diferencias que puede haber sobre el articulado o sobre cosas específicas, el corazón de la Rendición de Cuentas, que es, obviamente, este aumento del gasto de inversión particular en algunas áreas, como la primera infancia, va a tener los votos, y veremos después el resto”, sostuvo.

En esa línea, la diputada oficialista Sylvia Ibarguren señaló que “hay espacio para la negociación”, en tanto “estamos de acuerdo” en los temas priorizados, que son la pobreza infantil, la educación, la seguridad y la atención a las personas en situación de calle. Respecto a las transferencias, destacó que la proyección de que reduciría la pobreza dentro del grupo de 0 a 3 años en un 25% es “sumamente importante y creo que todos deberíamos estar alineados”.

Zavala afirmó que la bancada priorizará en la negociación “lo que ha sido priorizado por el Ejecutivo”. “Dependerá, obviamente, de las otras bancadas qué es lo que proponen o qué es lo que sugieren para acompañar y darnos los votos que nos faltan”, señaló.