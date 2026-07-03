Jubilaciones mínimas: tras reunión con Onajpu, Oddone revisará aumento adicional del 1%

Desde la organización de jubilados y pensionistas aseguraron que el ministro de Economía accedió a revocar el decreto que establece dicho incremento y reemplazarlo por uno de 2,5%, que comenzará a regir a partir de agosto.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, accedió a revisar el aumento adicional del 1% para las jubilaciones mínimas anunciado la semana pasada. Así lo afirmó la secretaria general de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), Estela Ovelar, en una rueda de prensa que consignó Subrayado.

Según dijo Ovelar, a la salida de una reunión en la que participó Oddone, el ministro habría expresado su voluntad en “revocar el decreto que daba el 1%”. De acuerdo con la secretaria general de la Onajpu, el aumento vería un incremento de un punto y medio porcentual, y pasará a ser 2,5% a partir de agosto, lo que se traducirá en jubilaciones mínimas de 21.888 pesos uruguayos.

Ovelar explicó que el incremento propuesto será retroactivo con respecto a este mes, que “ya se cobró”, de la misma manera que se implementó el aumento de 2% otorgado por el gobierno en setiembre del año pasado. También destacó que la cifra, que beneficiará a cerca de 140.000 personas y abarca a jubilados de las cajas Policial y Militar, no será descontada del próximo ajuste anual de pasividades, que será en enero de 2027.

Según dijo, la propuesta del gobierno será abordada por el Consejo Directivo Nacional de la organización. Ovelar sostuvo que, en un principio, resulta “esperanzador” el hecho de que “se vayan recuperando de manera paulatina las jubilaciones mínimas”, y recordó que “son insuficientes” respecto del costo de vida en nuestro país. “Hace varios congresos que la Onajpu pretende llevar la jubilación mínima a 4 BPC [Base de Prestaciones y Contribuciones]. En este caso, quedaríamos en 3,189, aproximadamente. Ojalá esto siga en aumento hasta llegar a las 4 BPC”, manifestó.