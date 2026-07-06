Las tarifas del taxi aumentaron un 7,8% desde la madrugada del domingo

Se decidió tras más de un año sin ajustes en el sector y, según la Gremial Única del Taxi, responde a las subas en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente.

Desde la madrugada del domingo pasado rige un aumento del 7,8% en las tarifas del taxi en todo el país, tras más de un año sin ajustes en el sector, de acuerdo a lo que informó Subrayado en un primer momento.

Según la Gremial Única del Taxi, el incremento es efectivo desde las primeras horas de ese día y está enmarcado en un contexto de suba en los precios de los combustibles durante los últimos tres meses –de abril a junio– producto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Medio Oriente. El conflicto desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde circula un gran porcentaje del petróleo mundial.

Sin embargo, tras conocerse un memorando de entendimiento entre las partes a mediados del mes pasado, el gobierno dispuso una baja del 5% tanto para la nafta como para el gasoil y del 7,6% para el supergas a partir del primer día de julio. En ese orden, pasaron a valer 88,67; 58,68 y 93,56 pesos.

En ese momento, a través de su cuenta de X, la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, celebró el anuncio y reivindicó los esfuerzos del gobierno por “mitigar el impacto de la guerra en el aumento de los precios internacionales, evitando trasladar el shock inicial y amortiguando los aumentos registrados a nivel mundial”.