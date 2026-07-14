Lazo afirmó que la asignación única para la infancia “constituye una política de enorme relevancia” para las Fuerzas Armadas

Las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional aseguraron en el Parlamento que las reducciones de crédito se tomaron “en función del diálogo” con las respectivas unidades ejecutoras.

La Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, recibió este lunes a una delegación del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), encabezada por la ministra Sandra Lazo.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, Lazo informó que el presupuesto ejecutado por el MDN durante 2025 fue de 33.489 millones de pesos, lo cual representó el 7,2% del gasto del gobierno central y los organismos autónomos y el 3,3% del total de la ejecución presupuestal del Estado.

Las remuneraciones fueron el principal componente del gasto (80%), con una ejecución de 27.799 millones de pesos. Los gastos de funcionamiento, en tanto, alcanzaron los 3.366 millones (11%), y las inversiones, 3.233 millones (9%). La ministra dijo que hubo “un cambio significativo en la composición del gasto” de la cartera en comparación con 2024, cuando “las remuneraciones representaban aproximadamente el 85% de la ejecución total, los gastos de funcionamiento el 11% y las inversiones apenas el 3,5%”.

En la Rendición de Cuentas, el MDN realizó “una revisión de sus créditos de funcionamiento” con el objetivo de “contribuir al financiamiento de las prioridades establecidas por el gobierno”, entre ellas, la reducción de la pobreza infantil. De este modo, en 2027 se recortarán aproximadamente 74,4 millones de pesos en créditos de la cartera. Dentro de ese monto, hay 13,1 millones “vinculados a créditos destinados a pasajes y viáticos de misiones oficiales”, que serán reasignados al financiamiento de mejoras edilicias de los centros de atención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

A su vez, la cartera “propuso la supresión de 68 vacantes actualmente desocupadas, lo que representa un abatimiento anual de aproximadamente 58,2 millones de pesos”, indicó Lazo. Estas vacantes surgieron de un “análisis realizado en coordinación con cada unidad ejecutora, utilizando vacantes de ingreso y de ascenso, procurando en cada caso minimizar el impacto sobre las necesidades futuras de personal y no afectar las posibilidades de carrera”, aseguró.

La ministra también destacó el ajuste salarial del primer año de gobierno para los efectivos militares, en comparación con el primer año de la administración anterior. Señaló que en el ajuste de enero de 2021 “el soldado de primera tuvo una pérdida de salario real de 1,55%”, mientras que en el primer ajuste del actual gobierno tuvo “una recuperación real del 2,18%”.

Asignación única, abatimiento presupuestal y prórroga para estudio

Con respecto a la unificación de las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, Lazo afirmó que el planteo, incluido en el proyecto presupuestal, “constituye una política de enorme relevancia” para las Fuerzas Armadas, que tienen “familias de ingresos bajos y medios, con miles de niños y adolescentes que hoy reciben distintas modalidades de asignaciones familiares”. En base a información preliminar de la Encuesta Continua de Hogares, la ministra apuntó que “más de la mitad de los menores de edad que viven en hogares donde hay personal militar se encuentran en los primeros cinco deciles de ingreso”. “Tenemos la responsabilidad de trabajar para que las familias militares tengan derecho a estas prestaciones y puedan incorporarse efectivamente al nuevo régimen”, resaltó la ministra.

Por otra parte, durante la sesión, el diputado frenteamplista Carlos Rodríguez consultó qué grados se verán afectados por la eliminación de vacantes, mientras que el diputado nacionalista Pablo Abdala preguntó en qué medida las reasignaciones afectan lo planificado por la cartera. La Rendición de Cuentas incluye un abatimiento de 63 millones de pesos por única vez para 2027 en gastos de funcionamiento, lo que representa el 2% del crédito de funcionamiento de todo el ministerio, contestó el director general de Recursos Financieros del MDN, Luis Lagaxio. “Es poco en términos porcentuales, pero no es poca plata y no implica que no genere algunas problemáticas en la dinámica del Ministerio”, reconoció.

No obstante, el jerarca indicó que no se recortó “por igual en todos lados”, sino que se le solicitó a las unidades ejecutoras “propuestas sobre dónde entendían que era mejor realizar las reducciones en funcionamiento”. De esa forma, mencionó que en la Dirección Nacional de Sanidad Militar, donde hay un abatimiento de 23 millones de pesos, “fue la propia Sanidad Militar la que hizo la propuesta”. En el caso del Ejército y de la Armada, agregó, “el conjunto de programas y créditos que se abaten está relacionado con suministros”.

Por su parte, Lazo se refirió a las “decisiones políticas” que “se toman en función del diálogo entre el Ministerio de Defensa Nacional y sus respectivas unidades ejecutoras”. En el caso de la Sanidad Militar, apuntó que “quien más hubiera alertado que habría una afectación en el servicio serían los propios directores de la Sanidad Militar”, pero “no fue así, justamente porque se apostó al diálogo”.

En el apartado del MDN, la Rendición de Cuentas también plantea prorrogar por tres años el plazo previsto en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas “para completar el requisito de tener aprobada Educación Media Básica Completa por parte del personal subalterno que ingresó en los años 2019 y 2020”. Al respecto, Lazo rechazó que se vaya a “dar la baja a quien no culmine su ciclo educativo”.

Desde la oposición se consultó si no se evaluaron otros mecanismos alternativos a la extensión. El director general de Recursos Humanos, Ángel Sánchez, señaló que se ha coordinado con la Administración Nacional de Educación Pública la aplicación del programa Acredita para “lograr la posibilidad de que también de manera remota este personal pueda acreditar la Educación Media Básica y continuar dentro de los cuadros de las Fuerzas Armadas”. Para el año 2027, los funcionarios que estarán abarcados por la prórroga serán 55 efectivos y, para 2028, 160.