Mahía sobre la postura de la coalición ante la Rendición de Cuentas: “Es como si se viviera en una eterna campaña electoral”

Respecto de los 407 millones de pesos adicionales para la educación, el ministro dijo que “votar o no votar es que existan o no existan estos recursos” y cuestionó una “decisión política previa de distanciarse del gobierno”.

El jueves pasado, los partidos que integran la Coalición Republicana anunciaron que no votarán la Rendición de Cuentas en general, una definición cuestionada desde el oficialismo por la celeridad con que se tomó –el proyecto ingresó al Parlamento el 30 de junio–. “Marca mucho más una actitud que el haber estado efectivamente en contra de los contenidos”, expresó el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, este lunes, en diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio.

Para el ministro, la postura de la oposición “inhibe discutir contenidos” que son demandas presentes en la “enorme mayoría de la población”. En esa línea, dijo que –de no aprobarse– implica, por ejemplo, no poder “incorporar 300 policías de calle”; para la educación conlleva no tener recursos complementarios “para alimentación o para más centros de estudio de tiempo extendido” y, para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), supone que no habrá recursos para “que haya más refugios o mejor atención” al sinhogarismo.

“Hay números de la Universidad de la República concretamente que determinan que aumentaron un 80% o 90% los pedidos de informes respecto a la acción del gobierno. Es casi el doble de lo que el Frente Amplio (FA) hacía cuando estaba en la oposición. Hay una decisión política previa de distanciarse del gobierno más allá de los temas”, agregó el ministro.

El jerarca señaló que “no es correcto” plantear la discusión como “un debate de partidos” porque “no estamos en campaña electoral” y eso es “lo que parece que algunos se olvidan”. “Es como si se viviera en una eterna campaña electoral. No estás en campaña electoral. No tenés votaciones a fin de año, ni este año que viene ni el otro; falta muchísimo. Cuando votás o no votás algo, le das derecho de determinadas cosas a la sociedad o no se lo das”, cuestionó.

El articulado prevé 407 millones de pesos incrementales para la educación y, consultado respecto de alternativas en caso de que el proyecto de ley no se apruebe, Mahía dijo que no las hay, por lo que “votar o no votar es que existan o no existan estos recursos”.

Algunos sindicatos de la educación se expresaron contrarios al proyecto de ley. Al respecto, el jerarca señaló que le parece “lógico que los sindicatos pidan más recursos” y “también que el gobierno diga ‘puedo hasta determinado punto’”. “Esto no es una Rendición de Cuentas gasto cero. Es una Rendición de Cuentas que efectivamente permite avanzar en objetivos sociales sin perder de vista el necesario equilibrio macroeconómico y además en función de restricciones fiscales”, aseveró.

Carlos Batthyány para el rectorado de la UTEC “recoge mucho consenso”

El domingo, Mahía anunció en redes sociales que el gobierno le propuso al investigador Carlos Batthyány el puesto de rector de la Universidad Tecnológica (UTEC), cargo vacante desde la renuncia de Valeria Larnaudie. El ministro subrayó que se encontraban en busca de un perfil “académicamente potente” y que “efectivamente tuviera, además, experiencia en gestión”.

Por otro lado, indicó que poco antes de hacerlo público se comunicó con el presidente del FA, Fernando Pereira, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, los senadores del Partido Colorado Robert Silva y Pedro Bordaberry, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

El objetivo era adelantarles la decisión y, según contó, “a todos les pareció que era muy buen nombre”, por lo que se trata de un perfil “que recoge mucho consenso”. La designación tendrá que confirmarse en el Senado, que deberá aprobar la venia que remita el gobierno por una mayoría especial de dos tercios. “Ojalá lo podamos hacer rápido para que prontamente se pueda poner a trabajar”, apuntó.