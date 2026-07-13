Oposición cuestiona recursos previstos para Defensa en la Rendición de Cuentas: “No hay un solo peso para los soldados”

Las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) asisten desde la mañana de este lunes a la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que estudia el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, para analizar los artículos vinculados a esa cartera. En ese marco, en rueda de prensa, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli reafirmó la decisión de la Coalición Republicana de no votar la iniciativa presupuestal: “Hablan de insensibilidad de la oposición, y este presupuesto así no lo podemos votar, porque el dinero no está yendo a donde tiene que ir”, sostuvo.

Sobre los recursos asignados al MDN, Gianoli evaluó que es “la rendición más compleja de un tiempo a esta parte, porque no solo no recibe recursos del Poder Ejecutivo, sino que resigna recursos por 132 millones de pesos”. “O sea que aquí no hay un solo peso para los soldados”, cuestionó.

También apuntó contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que por un lado hace “diagnósticos” sobre el personal militar, “que viven en asentamientos, que tienen el salario deprimido, que son familias monoparentales, que reciben violencia”, pero al mismo tiempo “no solo no pide” recursos, sino que “le va a devolver al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) 132 millones de pesos”. Este monto se divide, según especificó el legislador, en 58 millones de reducción de gastos en retribuciones y “70 y pico de millones” de disminución de gastos de funcionamiento.

Gianoli consideró que la reducción de los gastos de funcionamiento tendrá “muchas afectaciones”: “menos combustible -hablamos del patrullaje y la seguridad de la frontera-, menos medicamentos, menos servicios médicos”. En cuanto a la disminución de los gastos en retribuciones, “estamos atentando contra la escala más deprimida, contra los soldados”, lamentó.

El proyecto de rendición de cuentas prevé, entre otras disposiciones vinculadas al MDN, la reasignación de 23 millones de pesos para reforzar la compensación de militares que custodian las cárceles. El gobierno sostiene que “el incremento de la capacidad del sistema penitenciario” ha ocasionado “una mayor necesidad de personal militar para las tareas de custodia, lo que requiere reforzar los créditos destinados a las compensaciones correspondientes”. Dicho monto saldrá de partidas previamente asignadas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Turismo.

Además, la iniciativa plantea prorrogar por tres años el plazo previsto en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas “para completar el requisito de tener aprobado Educación Media Básica Completa por parte del personal subalterno que ingresó en los años 2019 y 2020”.