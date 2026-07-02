Orsi defendió la Rendición de Cuentas y los “avances” del gobierno: “Callarnos en esto no es humildad, es un serio error político”

El presidente publicó un video sobre el proyecto presupuestal y afirmó que el Poder Ejecutivo no puede “caer en el error de callarse las buenas noticias porque todavía no son suficientes”.

Luego de asumir, en representación de Uruguay, la presidencia pro tempore del Mercosur y de reunirse con el mandatario chileno, José Antonio Kast, el presidente Yamandú Orsi publicó este jueves un video en el que destaca algunos aspectos de la Rendición de Cuentas. El proyecto de ley, que ingresó formalmente al Parlamento el martes, establece un aumento adicional del gasto de 31 millones de dólares destinado fundamentalmente a disminuir la pobreza infantil, así como reasignaciones presupuestales entre distintos organismos del Estado con el objetivo de reforzar las políticas de seguridad pública, educación y personas en situación de calle.

“La presentación de la Rendición de Cuentas es el momento en el que un gobierno pone los números arriba de la mesa y le dice a su país qué se ha hecho y qué se propone hacer. Nosotros decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor”, afirmó Orsi en el mensaje grabado.

Aseguró que “no todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía”, ya que no todas las administraciones “deciden priorizar las mismas áreas o sectores”. “Nosotros decidimos entrar a los barrios para recomponer el entramado social y decidimos salir a buscar uno por uno a quienes duermen en la calle, aunque cueste y duela”, resaltó.

Según Orsi, la estrategia definida por el gobierno “tiene consecuencias” positivas. A modo de ejemplo, mencionó que el salario real “está en su nivel más alto de los últimos 50 años” y las jubilaciones “subieron por encima de la inflación”, la cual, a su vez, se ubica en la cifra más baja de los últimos 70 años. “El desempleo bajó y 300 personas que estaban viviendo en la calle, por ejemplo, hoy están trabajando. Eso no es una estadística, es gente que recuperó un lugar que había perdido en nuestra sociedad”, agregó.

Con respecto al contenido de la Rendición de Cuentas, destacó que el proyecto incluye la unificación de las cuatro transferencias monetarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes (Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé) en una sola prestación: la denominada Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. Aseguró que esto, además de eliminar “laberintos burocráticos”, permitirá “bajar 25% de la pobreza en la infancia”.

En materia de seguridad pública, Orsi señaló que la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo prevé la creación de 300 cargos policiales y el fortalecimiento del sistema penitenciario. El proyecto establece, por ejemplo, una reasignación de 23 millones de pesos para reforzar el pago de la compensación que recibe el personal militar encargado de custodiar el perímetro de las cárceles.

Asimismo, apuntó que la Rendición de Cuentas incluye el recorte de misiones oficiales y la reasignación de recursos que habían sido asignados a “proyectos que son importantes, pero no prioritarios”. “Porque si le pedimos a nuestra gente que entienda que los recursos son escasos, lo primero es aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos hoy”, añadió.

“La economía está al servicio de la gente y no al revés”

En el video, de unos tres minutos de duración, el presidente también hizo una valoración de lo hecho hasta ahora por parte del gobierno. “No podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes”, afirmó, y sostuvo que, “sin autobombo y asumiendo que podemos hacer mejor las cosas”, resulta necesario, “además de aceptar que el camino es largo, admitir que ya recorrimos una parte de ese camino”. “Callarnos en esto no es humildad, es un serio error político”, subrayó.

“Tenemos plena conciencia de lo que falta y de los problemas que siguen golpeando duro. La pobreza, la informalidad, el costo de vida, la vivienda, el trabajo, el vivir con lo justo y la incertidumbre. Pero en el camino hay que valorar los avances”, insistió Orsi.

El mandatario sostuvo que tanto la Rendición de Cuentas como “las últimas iniciativas legales impulsadas” por el Poder Ejecutivo demuestran que las prioridades están en “la infancia, el empleo, la inversión, la educación y la seguridad”. “Lo demostramos con presupuesto y con resultados”, afirmó.

“Hay una visión ética detrás de estas decisiones: la economía está al servicio de la gente y no al revés”, expresó. Y acotó: “Espero que no volvamos a vivir las épocas en las que pasamos meses sin aumento del salario real. Y para esto hay que agudizar la inteligencia, escuchar mucho y ser realistas”.