Rendición de Cuentas: ante las limitaciones de la “política transversal” de ahorro, Lubetkin aseguró “encontraremos los caminos”

Diputados oficialistas siguen analizando el proyecto junto a ministros; en la comparecencia de Fratti se resolvió eliminar un artículo que creaba una lista de productores sancionados por enviar a faena animales contaminados.

El oficialismo sigue preparando el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025 en la Cámara de Representantes y, en ese marco, el viernes completó una extensa jornada de reuniones entre autoridades ministeriales y diputados. La iniciativa del Poder Ejecutivo tendrá su entrada formal en el plenario de la cámara baja el martes y ya el miércoles comenzará su tratamiento en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda.

Los representantes frenteamplistas que integran esa comisión, y también aquellos que integran las comisiones especializadas en cada uno de los incisos, fueron los participantes en los encuentros que el viernes se dieron con el Ministerio de Turismo (Mintur), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El proceso comenzó el martes con una reunión con el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y siguió el miércoles con instancias con los ministerios de Interior, Defensa y Educación y Cultura. Ya el jueves fue el turno de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, y Salud Pública. El lunes se concluirá el proceso con Transporte y Obras Públicas, Desarrollo Social, Industria, Energía y Minería, y por último, Ambiente.

El diputado oficialista Alejandro Zavala detalló a la diaria que el proceso que se viene llevando adelante en los encuentros es de profundizar en lo detallado en la “exposición de motivos” de cada inciso, para después pasar a un análisis general de cumplimiento y, por último, hacer foco en los artículos. Como ejemplo, el representante señaló que en algunas ocasiones se hace foco en aquellos planteos de los incisos que “pueden ser más discutidos” en el marco del trabajo en comisión.

Por otra parte, Zavala también se refirió al tratamiento con todos los incisos de la “política transversal” de ahorro que implica la Rendición de Cuentas. “Hubo una política transversal de supresión de vacantes, ahorros en gastos de funcionamiento, en las misiones oficiales, hay todo un ahorro que se organiza para después distribuir”, indicó el representante.

En ese sentido, detalló que con cada cartera se puso foco en cómo repercuten los ahorros que se aplican en su caso. Asimismo, agregó que durante el encuentro con el MEF se profundizó en los “criterios generales”.

El ahorro en Cancillería

Luego de su encuentro con los diputados, el canciller Mario Lubetkin se refirió a la Rendición de Cuentas y comentó que se está “tratando de hacer un ejercicio a partir de las decisiones del presidente”, discutidas en el último Consejo de Ministros, relativas a la existencia de cuatro prioridades: infancia, seguridad pública, educación y atención de personas en situación de calle. En línea con eso, el jerarca detalló que, al existir “un escenario de austeridad”, se llevan adelante acciones que “afectan” fondos de ciertas áreas, pero sin hacer perder su “esencia”.

Lubetkin apuntó que “áreas como viajes, áreas como viáticos, van a reducirse”, y enfatizó que eso no alcanza solo a Relaciones Exteriores, sino a la gestión en general. Sobre su cartera en específico, planteó que los viajes que se llevan adelante, y los eventuales costos, “tienen que determinar resultados económicos”. En ese sentido, puntualizó que no se puede “parar”, aunque reconoció que las decisiones de austeridad de la Rendición de Cuentas van a “afectar a la actividad”.

“Las instrucciones son precisas por parte del presidente, las trabajaremos y encontraremos los caminos posibles mientras seguimos avanzando”, planteó Lubetkin. Agregó que ya se venían haciendo “reducciones” vinculadas a que tanto él como la subsecretaria Valeria Csukasi viajan sin acompañantes.

Es una zona de altísima sensibilidad del ciudadano estos temas; una de las dificultades que nosotros tenemos es explicar por qué un viaje te da resultado económico. Creo que en estos seis meses lo vamos a explicar mucho”, concluyó Lubetkin en referencia a los costos de las misiones y el rol que tendrá el país en los próximos meses como presidente del Mercosur.

Aspectos destacados y cambios en Ganadería

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, también hizo declaraciones luego de su reunión con los diputados y dejó claro que su cartera no tiene “aumento de gasto” en esta Rendición de Cuentas, pero en ella sí se “ordenan algunas cosas”. El jefe de cartera puso como ejemplo todo lo que tiene que ver con la garrapata y, en esa línea, anunció que acordó con los representantes la “eliminación” de uno de los artículos que se había enviado en la iniciativa del Ejecutivo.

Fratti explicó que se trata del artículo 136, vinculado a la creación de una lista de productores sancionados por el envío de vacunos a faena sin respetar los tiempos de espera luego de la aplicación de medicamentos contra la garrapata. “Nunca fui muy partidario de la lista, pero tampoco me parece que el ministro tiene toda la verdad; los técnicos que me requerían eso”, explicó el ministro. Por otra parte, agregó que le pareció “razonable” el planteo de los legisladores en el entendido de que la misma Rendición de Cuentas ya establece una sanción “por 90 días preceptivamente”.

Por otra parte, Fratti aseguró, alineado con el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC) que a pesar de la quita de 10 millones de dólares de presupuesto se logrará cumplir el objetivo de comprar 25.000 hectáreas.