Senado autorizó por unanimidad el ingreso de marines de EEUU para realizar intercambios con la Armada

El nacionalista Javier García afirmó que hubo “un cambio radical” de la bancada del Frente Amplio, que aprueba la entrada al país de quienes solía considerar como “los representantes del imperialismo”

La Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad el ingreso al país de una delegación del Cuerpo de Marines Sur de Estados Unidos, sin armamento, para realizar intercambios con la Armada Nacional. La solicitud ya había sido aprobada a mediados de junio en la Cámara de Diputados, con los votos en contra de Identidad Soberana.

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz, presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, señaló en su informe que el ingreso de estos marines se había acordado en 2023 y 2024 con la embajada de Estados Unidos, y destacó que al votar esta solicitud se está “dando cumplimiento a los compromisos asumidos como Estado uruguayo”. Indicó que inicialmente había más actividades planteadas, pero “el Ministerio (de Defensa Nacional) decidió priorizar esta, que es un intercambio formativo orientado al personal subalterno”, que se realizará entre el 13 y el 17 de julio de este año.

A su turno, el senador nacionalista Javier García señaló lo que entiende como “un cambio radical de la bancada oficialista”, un “cambio copernicano”, porque “esto no lo votaba el FA”. Aseguró que el año pasado, cuando se realizó este mismo ejercicio, se generó “un debate político intenso” y el Poder Ejecutivo optó por no enviar la autorización al Parlamento, “lo escondió abajo de la mesa”. Por este motivo, el propio García citó a comisión del Parlamento a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. El legislador blanco aseguró que en esa instancia la ministra dijo que no se había enviado la solicitud de autorización al Parlamento “en virtud de que venían sin armamento”, pero opinó que lo hizo porque “sabía que no tenía el respaldo del oficialismo”. Comentó que los marines para el FA “otrora eran los representantes del imperialismo, protagonistas de los peores males”.

García destacó que este tipo de ejercicios son “muy buenos para las Fuerzas Armadas” porque se accede a tecnología y significa una posibilidad de aprendizaje para el personal militar uruguayo, y consideró que la soberanía de los países “no pasa por autorizar o no los intercambios militares”.

Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda comentó que “si efectivamente hubo un cambio de posición” de la bancada del FA, él lo “saluda en lugar de facturarlo”.