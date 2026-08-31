Alejandro Sánchez: “No hay ningún cargo de por medio” en las negociaciones con Cabildo Abierto

“En política y en democracia se negocia, porque la democracia es la gestión de las diferencias, no de las unanimidades”, afirmó este lunes el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, consultado en radio Sarandí por los dichos del ministro de Trabajo y Seguridad Social. En un comité de base del Frente Amplio la semana pasada, Juan Castillo afirmó que “conseguir dos votos ahora te va costando embajadas y vaya a saber cuántas cosas que no se ven”, en referencia a la negociación con Cabildo Abierto por la rendición de cuentas. Además de defender la negociación que lideró Presidencia, Sánchez aseguró que “no hay ningún cargo de por medio” en las conversaciones con Cabildo Abierto y que Castillo “se equivoca”. “Que yo sepa, no hay ningún embajador o embajadora integrante de Cabildo Abierto, y ni estuvo arriba de la mesa una negociación de esa naturaleza”, afirmó, y remarcó que la negociación “fue totalmente transparente”.

Por otra parte, Sánchez fue consultado sobre la decisión que adoptará este lunes el Poder Ejecutivo respecto a un eventual aumento de los combustibles. El informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) respecto a los Precios de Paridad de Importación (PPI) marcó un aumento de todos los combustibles, leve en el caso de las naftas y significativo en el caso del gasoil. El secretario de la Presidencia adelantó que no está previsto aumentar las naftas y que, en el caso del gasoil, la idea es que Ancap absorba “la mayor cantidad de este incremento” registrado en los precios internacionales, porque lo contrario implicaría “dejar fuera de competitividad al sector productivo nacional” y “eso no va a suceder”.

Sánchez destacó que “el hecho de tener una empresa pública como Ancap permite suavizar los vaivenes del precio del petróleo que suceden a diario”. “El petróleo tiene oscilaciones hacia arriba y hacia abajo que harían imposible la vida y el desarrollo de cualquier inversión en el país, porque si a vos te aumentan un día 25% del precio de la energía, al otro día te la bajan 30%, y después la suben 25%, nadie puede planificar absolutamente nada”, indicó.

Esto supone, reconoció, que Ancap pierda dinero. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, informó la semana pasada en el Parlamento que no haber seguido el PPI implicó que Ancap haya dejado de percibir ingresos este año por aproximadamente 80 millones de dólares. Sánchez apuntó que “durante todos estos meses anteriores Ancap estuvo perdiendo dinero, pero ganó dinero cuando el petróleo estuvo más barato, y entonces, ese colchón que se genera es el colchón que nos permite la estabilidad de precios en el Uruguay”.

En otro orden, Sánchez opinó en la entrevista que “sería muy bueno para el Uruguay que gane Lula en Brasil”, porque “defiende el multilateralismo y la no intervención”, y reconoció que “hubo una confusión” en las declaraciones del presidente Yamandú Orsi sobre la denuncia penal contra el proyecto HIF Global. Orsi dijo que se había retirado la denuncia penal presentada en Argentina contra el proyecto, lo que motivó un desmentido de la fiscal federal de ese país, Josefina Minatta.