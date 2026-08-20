Diego Pérez consideró que las declaraciones de Díaz sobre la Fiscalía de Delitos Económicos “se inscriben en un mensaje de poder”

“Le consta de sobra que nunca he sido permeable a ningún tipo de presión, y eso lo tiene muy claro”, le respondió el titular de Flagrancia al secretario de Presidencia.

En su momento, la decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de trasladar al titular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, a la Fiscalía de Cibercrimen, y de designar en su lugar a Diego Pérez, titular de una de las fiscalías de Flagrancia de Montevideo, causó ruido en el oficialismo. Machado, que se había postulado para Cibercrimen, tenía a su cargo las investigaciones de Cardama y de la destrucción de documentos en la Torre Ejecutiva, entre otras causas.

Sin embargo, El Observador informó el miércoles que Pérez finalmente permanecerá en Flagrancia y no reemplazará a Machado, cuyo sustituto todavía no ha sido designado. En estos momentos en Delitos Económicos y Complejos está, en calidad de subrogante, Gilberto Rodríguez.

Consultado al respecto en la diaria Radio, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, consideró “razonable” la marcha atrás en la designación de Pérez. Para Díaz, que fue fiscal de Corte entre 2012 y 2021, se trata de una resolución que le “va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”. Las declaraciones de Díaz fueron criticadas por varios dirigentes del Partido Nacional, que respaldan la gestión de Ferrero.

Por su parte, Pérez consideró que las afirmaciones de Díaz “se inscriben en un mensaje de poder”. “Lo más grave no es que me incluyan a mí, sino que está dirigida hacia el fiscal que se designe” en Delitos Económicos y Complejos, declaró el fiscal a El Observador.

Pérez sostuvo que no reemplazará a Machado porque había acordado con Ferrero que antes de trasladarse pretendía “culminar determinadas causas” en Flagrancia. “Simplemente esas condiciones tenían que ver con la situación de esas investigaciones y, por ello, desde que se fue Machado hasta la fecha, no se llenó la vacante porque estábamos esperando que se dieran esas condicionantes”, expresó.

“La real preocupación que ha motivado los comentarios de Díaz [es que] le consta de sobra que nunca he sido permeable a ningún tipo de presión, y eso lo tiene muy claro”, afirmó Pérez.