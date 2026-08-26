El nuevo embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, fue recibido este miércoles por el canciller Lubetkin

En el encuentro, el diplomático entregó las cartas figuradas, previo a la presentación de las cartas credenciales ante el presidente Yamandú Orsi.

Eldad Hayet será el nuevo embajador de Israel en Uruguay en reemplazo de Michal Hershkovitz. Este miércoles, el diplomático fue recibido por el canciller Mario Lubetkin en el Palacio Santos, para presentar las cartas figuradas. Estas constituyen una copia de las cartas credenciales que luego presentará ante el presidente Yamandú Orsi, como parte del protocolo para comenzar a ejercer su función.

Según informó el Semanario Hebreo, Hayet se desempeñaba como director del Departamento de Asuntos Internacionales en el Centro de Análisis Político de la Cancillería de Israel, donde también fue director de Gestión de la Información. Asimismo, se desempeñó como embajador de Israel en Chile entre 2016 y 2019, y antes había integrado las misiones en China y Países Bajos.

El nuevo embajador de Israel formó parte del grupo de la Cancillería de ese país que recibió a los parlamentarios uruguayos que viajaron allí a fines de julio. De ese encuentro se llevó “la convicción de que Israel tiene verdaderos amigos en Uruguay”, declaró Hayet al medio citado.

Este miércoles, consultado por Teledía de Canal 4, declaró que está “muy feliz” de estar en Uruguay, que es “un país lindo, con gente preciosa”. “Tenemos relaciones continuas por 78 años con muy buenas relaciones, con mucha cooperación, y pretendo llegar aquí y estrechar esos vínculos, profundizar las relaciones y ver todos los puntos de cooperación posibles para mantener esa continuidad”, afirmó.