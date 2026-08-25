“Estamos muy tranquilos por el proceder de la ministra”, afirmó Sánchez sobre la denuncia que presentará la oposición contra Lazo

Para el secretario de Presidencia, hay “un intento de poner una cortina para que no se hable del problema real, que son las garantías truchas”.

Finalizada la comisión especial del Parlamento que investigó el caso Cardama, los legisladores de la Coalición Republicana anunciaron este lunes que denunciarán penalmente a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por un presunto delito de “abuso innominado de funciones”, debido a la participación de dos de sus asesores en la investigación administrativa que llevó adelante el ministerio durante su gestión.

Consultado al respecto este martes en una rueda de prensa, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que cualquier persona puede hacer una denuncia si así lo entiende pertinente; no obstante, afirmó que en este caso particular se trata de “un intento de poner una cortina para que no se hable del problema real, que son las garantías truchas”, las cuales también fueron denunciadas penalmente por la actual administración, antes de la rescisión del contrato con el astillero español. Sánchez dijo que en el gobierno se encuentran “muy tranquilos por el proceder del gobierno y, en particular, de la ministra”.

Acerca de la responsabilidad del expresidente Luis Lacalle Pou en todo el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, Sánchez dijo que “evidentemente hay responsabilidades u omisiones” por parte del gobierno anterior, ya que este “recibió estas garantías, no las controló y además le permitió durante muchísimo tiempo a una empresa que no tenía experiencia en construir embarcaciones de esta naturaleza que buscara una y otra vez garantías”, que, además, “nadie le quería dar”.

“Nosotros hemos defendido el erario público frente a lo que hoy, a todas luces, todo el mundo reconoce que era un principio de una estafa, porque teníamos garantías que eran truchas”, remarcó el secretario de Presidencia. En sus palabras, aunque “muchos dijeron que se estaba exagerando desde el gobierno” en primera instancia, hoy “todo el sistema político” ha reconocido que “se recibieron garantías que no eran buenas”. “Frente a un escenario de un contrato millonario y una empresa que entregó garantías que no eran las correctas, rescindimos el contrato porque era un contrato de suministro”, afirmó.