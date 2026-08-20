Rendición: PC retiró aditivo que proponía prisión domiciliaria para mayores de 65 años, pero Cabildo presentó uno idéntico

La bancada colorada entendió que “no es la instancia para presentar ese tipo de artículo”, pero Álvaro Perrone anunció en redes que presentaron la misma disposición: “Faltaron huevos”, comentó.

En las últimas horas, el diputado Juan Martín Jorge, del sector colorado Vamos Uruguay, liderado por el senador Pedro Bordaberry, había presentado un aditivo en la Rendición de Cuentas sobre prisión domiciliaria. El artículo establecía que “toda persona imputada o condenada en un proceso penal por hechos cuyo inicio de consumación ocurrió hace más de 30 años y que tenga 65 años o más de edad podrá solicitar la prisión domiciliaria”.

Pero este jueves el aditivo fue quitado del proyecto mientras la Rendición de Cuentas se trata en la cámara baja, a iniciativa de la propia bancada de diputados colorados. Una fuente colorada señaló a la diaria que el aditivo había sido presentado solo por iniciativa de Jorge y no se había discutido en el sector, y que la mayoría de los artículos que se presentaron fueron los que trabajaron el equipo de legisladores y los asesores del Partido Colorado.

Más allá de eso, la fuente colorada sostuvo que el aditivo se quitó porque entienden que la Rendición de Cuentas “no es la instancia para presentar ese tipo de artículo”. Por último, subrayó que Jorge presentó el artículo “y se fue de viaje”, por lo que tampoco está para argumentar a favor de él.

Sin embargo, tras conocerse la decisión del Partido Colorado, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone anunció en la red social X que su partido presentó un aditivo idéntico para otorgar la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años. “Faltaron huevos, los propios redactores del artículo de prisión domiciliaria decidieron retirarlo, nosotros decidimos presentarlo. ¿Votarán?”, escribió. La referencia del inicio de su frase era a la afirmación de Bordaberry, quien en una actividad pública a fines de julio sostuvo que el Frente Amplio “no tiene los huevos” para darles la prisión domiciliaria a los represores recluidos en la cárcel de Domingo Arena.