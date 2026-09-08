Fernando Pereira: el Frente Amplio puede llegar a la elección de 2029 “en condiciones de ganar”

El presidente de la fuerza política de izquierda se reunió con el mandatario Yamandú Orsi y le transmitió que su discurso ante la ONU “sería una buena oportunidad” para mostrar solidaridad con Cuba.

El viernes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, comenzó una serie de encuentros con los líderes de los principales partidos políticos del país, en la previa de su viaje a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El lunes fue el turno del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, quien le transmitió al mandatario que la instancia internacional en Estados Unidos “sería una buena oportunidad” para mostrar solidaridad con Cuba.

En entrevista con la diaria, Pereira habló sobre el encuentro que tuvo con Orsi, con quien también conversó sobre el rumbo del gobierno y la necesidad de coordinación entre los ministerios. Además, se refirió a su reelección como presidente de la fuerza política, decidida por unanimidad por el Plenario del Frente Amplio el sábado.

El pedido de solidaridad con Cuba

¿Qué hablaste con Orsi acerca de la relación entre el FA y el gobierno? El exintendente de Canelones Marcos Carámbula planteó que es necesario que los ministros hablen con más frecuencia con los militantes y que vayan más a la Mesa Política del FA. ¿Creés que está faltando eso?

Bueno, está pasando. El ministro [de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone ya vino a la Mesa cinco veces, probablemente no haya pasado nunca en la historia de un gobierno ni del FA, pero acá han venido prácticamente todos los ministros o subsecretarios.

Creo que lo que nos falta en cierta medida es la gestión política de la obra de gobierno, porque el gobierno no es un conjunto de decisiones aisladas; un programa de gobierno es un conjunto de intenciones de la construcción de un país, de un proyecto de país, y en Uruguay hay dos proyectos de país, el de la izquierda y el conservador. En el proyecto de la izquierda se trata de gravar más al que tiene más, de generar mayor riqueza para distribuirla entre los que menos tienen. Una izquierda como la nuestra no puede gobernar sin mirar a los pobres para resolver los problemas.

La mirada de este gobierno claramente ha sido dirigida en esa dirección: gravamos a las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros, gravamos las transacciones en el exterior, lo que va a permitir un ingreso de 600 millones [de dólares]. No da para todo lo que queremos hacer, pero sí para tener iniciativas que vayan en esa dirección. En esa dirección duplicamos las prestaciones por cada niño entre 0 y 3 años, vamos a universalizar [la educación a] 3 años, vamos a llevar a un tercio a las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido.

Hay un proyecto de país que se podría traducir en el país productivo con justicia social, pero hay que poderlo gestionar políticamente, si no, la gente lo ve como medidas aisladas. Esa coordinación entre ministros, fuerza política, Parlamento, militantes de base es una coordinación que hay que hacerla día a día, pero no es que no se esté haciendo; se está haciendo, hemos mejorado y yo creo que vamos a seguir mejorando.

¿En qué sentido está faltando gestión política? ¿En qué aspectos se está viendo?

Universalizar a tres años puede ser parte de una medida de erradicar la pobreza infantil, de ir en esa dirección. Tenemos ganas de que todos los niños de 3 años vayan a la educación inicial, es parte de un proyecto de país, y construir todo eso no es tan sencillo. Construir el país con justicia social implicó que Uruguay transformara su matriz energética, su matriz tributaria, que colocara internet en todas las ciudades de más de 1.000 habitantes, que generara una transformación de la matriz energética, que generara una computadora por cada niño, que operara de cataratas a todas las personas que tenían ingresos bajos, que hubiera un Sistema Nacional Integrado de Salud; eso es mirar el futuro. Un proyecto de izquierda tiene que necesariamente mirar ese futuro, y eso sí lo estamos conversando con Yamandú, pero no desde la reunión de hoy, lo estamos conversando desde hace meses, y yo creo que se va empezando a ver cómo los cambios impactan en la calidad de vida de la gente. Esto no va a ser en cinco días. Nosotros nos hemos planteado todo el año que viene para llegar a esa situación, pero estamos convencidos de que vamos por el camino adecuado, en la medida en que no se distienda ni la fuerza política, ni el gobierno, ni ningún actor, ni nuestro vínculo con la sociedad.

¿Qué se habló con Orsi en materia de política exterior, teniendo en cuenta que era una de las razones de la reunión, y también sobre las fricciones que ha habido entre la fuerza política y el gobierno, en particular con lo que sucede en Gaza?

Una preocupación particular del FA, que se la hemos hecho llegar a Yamandú, es que hay una circunstancia con el pueblo cubano en términos de bloqueo absurdo, es decir, [de] no dejar llegar combustible, no dejar llegar alimentos, no dejar llegar medicamentos, colocar trabas que Uruguay ya condenó en la votación de Naciones Unidas, y que sería una buena oportunidad de solidarizarnos con el pueblo cubano, que es parte de una historia rica que tiene Uruguay. Reivindicar esto como un tema de respeto a la soberanía de los países, más allá de lo que cada uno piense de los procesos políticos, me parece sustancial.

Además de Cuba, ¿qué otro tema estuvo sobre la mesa en lo vinculado a lo internacional?

Nadie puede ignorar que vivimos en un mundo que cambió de cabo a rabo a partir del 3 de enero [tras el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos]. Es un mundo sin reglas, con las Naciones Unidas muy debilitadas, con los organismos multilaterales muy debilitados, con la OIT [Organización Internacional del Trabajo] con signos de debilitamiento, con decisiones de América del Norte que claramente violentan la soberanía de los pueblos, con este acuerdo [de Estados Unidos] con Venezuela [sobre el petróleo], que tiene que ver casi –como decía [el secretario de Presidencia, Alejandro] Pacha [Sánchez] – con el colonialismo, es mucho más que imperialismo. Esto yo se lo planteé [al presidente], obviamente Yamandú no me contestó porque no era esa la idea, pero sí dejar claro que el FA está preocupado por las circunstancias que el mundo hoy atraviesa, y que de alguna manera se ven bastante bien reflejadas en el documento elevado al Congreso del Frente Amplio.

“No hay duda” de que “el capitán del equipo” es Orsi

En cuanto a las declaraciones de Sánchez sobre que el acuerdo de Estados Unidos con Venezuela es “colonialista”, ¿creés que son un problema?

No, él no está inhibido para nada, y lo que uno ve es tremendo. ¿Por qué no se va a poder expresar? Habrá gente a la que no le gusta, pero yo creo que Sánchez me representó. Me representa porque fue muy franco [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump después del asedio a Venezuela y el secuestro de Maduro –[lo cual] extrañamente no se condena, porque un secuestro, más allá de lo que cada uno piense de Maduro, es tremendo– para juzgarlo fuera del país, fuera de su circunscripción. Pero lo que más claro dejó en esos días fue que el tema de él [de Trump] era el petróleo. ¿En qué termina? En un acuerdo petrolero. No necesitábamos nueve meses para saber que Trump no estaba generando condiciones para una elección libre y democrática. Estaba generando condiciones para llegar a un acuerdo sobre el petróleo venezolano, que claramente es abusivo.

En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, la exministra de Salud y de Educación María Julia Muñoz dijo que Sánchez tiene muchas apariciones públicas y que “debería hablar menos”.

Es una opinión de María Julia. Yo creo que tenemos un gran secretario de Presidencia. Nosotros como izquierda funcionamos como equipo y naturalmente todos los equipos funcionan de acuerdo con las recomendaciones del capitán del equipo, y el capitán del equipo no hay duda de que es Yamandú. Pero Pacha juega un papel muy importante en la articulación entre Presidencia y la fuerza política, y también entre Presidencia y la sociedad. Ese papel lo ha venido desempeñando muy bien, a un alto costo personal, pero muy bien. Yo creo que tenemos un gran secretario de Presidencia porque cumple una tarea esencial en lo político.

La reelección de Pereira como presidente del FA

¿Cómo tomaste que el Plenario del FA haya decidido por unanimidad aprobar tu reelección?

Es brutal desde el punto de vista emotivo, que a mí me importa mucho, porque la política también es humanismo, también es sentimiento, es amor. Sentí uno de los momentos de más amor en mi vida, en términos políticos, en el sentido de lo que me protegió la organización, el afecto que me brindó, la posibilidad de que en este tiempo se haya logrado juntar la unanimidad del Frente Amplio para proponerla al Congreso es algo conmovedor para cualquier persona. También reconozco que esto es trabajo colectivo, con Verónica Piñeiro [vicepresidenta del FA], con Daniel Mariño [secretario político del FA], que ha jugado un papel brutal en términos de coordinación con todo el país, de coordinación con los sectores, pero también porque tiene una mirada de largo plazo muy importante, muy valiosa para el FA; sin este equipo no se podría atender esta presidencia.

Lo tomo como un halago personal, pero más al héroe colectivo, a la posibilidad de que entre todos hayamos logrado poder ir contra la LUC [ley de urgente consideración] y estar a punto de derogarla, poder construir una elección interna que superó los 400.000 votos, haber podido llevar al FA colectivamente a la victoria popular, haber vuelto a ganar en Montevideo y Canelones, es decir, una cantidad de metas que teníamos previstas en 2021, pero que no eran tan sencillas. En ese momento estábamos en 30% de intención de voto. Lo que digo con esto es que cuando un pueblo se organiza, cuando un pueblo coordina bien con su sociedad, cuando un partido sintoniza con su pueblo, tiene posibilidades de ganarle al poder político, al poder económico, al poder mediático.

¿Qué significa esta continuidad en la presidencia que abarca todo el período de Orsi y la elección de 2029?

Es un desafío. Yo creo que ellos [la coalición] están triunfalistas, como planteó [el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro] Delgado en Masoller, y yo creo que el FA tiene condiciones para llegar a la elección en condiciones de ganar. Eso no quiere decir triunfalismo, quiere decir que vamos a ir a dos proyectos y probablemente tengamos una elección pareja. Para poder ganar esa elección pareja tenemos que hacer un trabajo prácticamente perfecto, y en eso estamos trabajando: no solo para pensar en2029, sino para pensar en 2040. Lo prioritario para el presidente del FA es que haya más y mejor FA. Y en segundo lugar, construir un ciclo progresista.

En ese orden, nosotros tenemos que tener un FA que le asegure a la gente ser voz de lo que representa socialmente. Porque nosotros queremos representar trabajadores, intelectuales, académicos, cooperativistas, estudiantes, feministas. No siempre vamos a compartir el 100% de las cosas, pero debemos representar esos sentires, que son los que construyeron la unidad de las izquierdas en Uruguay. En la medida en que este trabajo lo hagamos colectivamente y, lo principal, en unidad, seguramente vamos a llegar en condiciones de competir en pie de igualdad con el Partido Nacional.

¿Qué líneas de trabajo buscás profundizar o empezar?

“El FA te escucha” ya lo empezamos este año, va a estar todo el tiempo; este año visitó todos los departamentos y el año que viene lo va a hacer en todas las localidades que no sean las capitales departamentales, con lo cual es posible pensar en llegar a 303 localidades.

Vamos a instalar la semana próxima el Instituto de Estudios Territoriales, precisamente para disputar de mejor manera y para tener mejor estudiada la disputa de los gobiernos departamentales y municipales.

Vamos a seguir fortaleciendo el área de formación política, en la que han participado más de 100 compañeros este año en talleres de formación que han sido muy útiles, sobre todo para menores de 40 años.

Sobre todo vamos a seguir trabajando en el proyecto unitario del FA, porque en la medida en que esta organización política se despliega es difícil pararla. Pero tenemos que tener las condiciones políticas y anímicas para que eso se dispare y tengamos la condición de ganar la elección en 2029, pero sobre todo de proyectar el proyecto de futuro del FA para 20 años en adelante.