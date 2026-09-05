Plenario del FA decidió por unanimidad aprobar la reelección de Fernando Pereira en el Congreso de octubre

Tal como estaba previsto, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) resolvió este sábado aprobar la reelección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política durante el VIII Congreso Ordinario José “Pepe” Mujica, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre en el Palacio Peñarol. En la resolución, a la que tuvo acceso la diaria, se señala que la decisión se ampara en el artículo 81 del estatuto del FA, que regula el procedimiento de elección de la presidencia. La candidatura de Pereira fue aprobada por unanimidad.

La decisión de optar por la vía del Congreso, y no por una elección interna en la que votan adherentes a la fuerza política -como ha sucedido desde 2008-, se había oficializado el lunes en la Mesa Política. Allí se resolvió que el tema se defina en el Congreso, “en función de los amplios acuerdos alcanzados en torno al nombre del compañero Fernando Pereira”; en paralelo, se resolvió “trabajar de cara a un próximo Plenario Nacional para acordar los nombres” a las vicepresidencias del partido.

La candidatura de Pereira, quien asumió la conducción del FA en febrero de 2022, luego de liderar desde la presidencia del PIT-CNT la campaña contra la ley de urgente consideración y de derrotar en los comicios internos a Gonzalo Civila e Ivonne Passada, reúne el apoyo de los principales sectores frenteamplistas. Ya se han pronunciado en ese sentido el Partido Comunista, Seregnistas, el Partido Socialista, la Vertiente Artiguista, El Abrazo y La Amplia, entre otros. El Movimiento de Participación Popular todavía no lo ha hecho formalmente, pero se da por descontado que el sector acompañará la continuidad de Pereira.

De este modo, la fuerza política pretende evitar que Pereira pague el costo –con una menor cantidad de votos en comparación a la elección anterior– del descontento frenteamplista que marcan las encuestas de opinión pública. Además, se procura eludir el desgaste de organizar una elección de candidato único.

En su momento, la opción de la reelección en el Congreso fue cuestionada desde Seregnistas. “No veo consistente que le digamos a la gente: ‘El FA te escucha, queremos que nos digas todo lo que pensás, queremos estar sintiendo y palpando los problemas en todos lados’, y después le digamos: ‘Queremos escucharte, pero no que votes directamente al presidente del Frente’”, había expresado semanas atrás el líder del sector, Mario Bergara. No obstante, tanto en la Mesa Política como en el Plenario la resolución fue aprobada por unanimidad.

“Todos sentimos que empezamos a revertir un proceso”

En declaraciones a la prensa, Pereira señaló que en el Plenario de este sábado en la Huella de Seregni se siguió “preparando un Congreso que para el Frente Amplio es sumamente importante”. “Esto es construir y gobernar para la gente”, afirmó, y destacó la puesta en marcha de la segunda edición del programa “El FA te escucha”, que el año que viene abarcará a “la totalidad de las ciudades del interior”.

Pereira remarcó que el FA ha definido “gobernar para la gente y con la gente”, lo que demanda “escuchar cuáles son las demandas y que el gobierno luego las responda, como está pasando en estas semanas, donde el gobierno está yendo a cada departamento a responder las demandas que el Frente Amplio recibió”. “Esta acción virtuosa entre gobierno, Frente Amplio y sociedad es lo que le puede permitir al Frente Amplio ser el proyecto que enfrente al Partido Nacional”, resaltó.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Consultado sobre los niveles de aprobación del presidente de la República, Yamandú Orsi, Pereira dijo que en el último tiempo “se detuvo la caída”. “Por lo menos en dos encuestas hubo crecimiento. En el caso de Cifra, por encima del margen de error. En el caso de Factum, un poco por debajo del margen de error. Pero todos sentimos que empezamos a revertir un proceso”, manifestó.

De todos modos, el presidente del FA puntualizó que revertir la baja aprobación “va a llevar un tiempo largo”. “Si nosotros pensamos que lo vamos a revertir en un rato, estamos totalmente equivocados”, apuntó.

Pereira aseguró que el gobierno está “cambiando el Uruguay” y sostuvo que esos cambios “tienen que ser comunicados políticamente por la fuerza política Frente Amplio”. “La gente no nos votó para que tiráramos toda la estantería, pero tampoco nos votó para que dejáramos todo igual”, agregó.

Nuevo protocolo abarca “las violencias en el ámbito privado”

Asimismo, este sábado el Plenario también aprobó por unanimidad un nuevo protocolo de actuación ante situaciones de violencia basada en género. En rueda de prensa, la titular de la Comisión de Género, Feminismos y Diversidades del FA, Florencia Astori, dijo que la actualización permitirá un mejor abordaje de las situaciones de violencia, si bien apuntó que “no es que nos vaya a permitir eliminarlas, porque eso es parte de la sociedad y de los contextos en los que estamos”.

Astori mencionó que en el nuevo protocolo se incorporó “el abordaje de las violencias en el ámbito privado”. “Eso para nosotros es una condición indispensable dentro de lo que representan también los principios y los valores de la militancia y de lo que es ser de izquierda”, señaló.

También se instaló “una comisión especializada que permite la primera escucha y el abordaje de las situaciones con perspectiva técnica y con personas que están especialmente preparadas para el abordaje de estas situaciones”, apuntó, y destacó el hecho de que el FA sea “el único partido en el país que tiene un protocolo para la actuación de situaciones de violencia de basada de género”.