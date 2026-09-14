Gerente de Neltume Ports dijo que en los últimos tres años “se han perdido alrededor de 300.000 TEU” en el puerto de Montevideo

Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de la accionista mayoritaria de Montecon, consideró que con el fallo del TCA “se generan las condiciones para que el gobierno promueva y busque la competencia en el puerto”

El 9 de setiembre, Neltume Ports, accionista mayoritaria de Montecon, propuso al Poder Ejecutivo invertir 900 millones de dólares en una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El gerente de Desarrollo de Negocios de la empresa, Fernando Reveco, dijo que la propuesta responde a que “es muy importante fomentar la competencia” y posicionar al país como un “hub regional” para atraer carga regional, generar mejores servicios y dar más opciones a los usuarios.

“En los últimos tres años se han perdido alrededor de 300.000 TEUs [medida estándar para contenedores que significa “unidad equivalente a 20 pies”] en el puerto de Montevideo. Se han ido a otros lados y, por ende, nuestra idea con esta nueva terminal no es solamente atraer estos volúmenes que se han ido, sino también nuevamente posicionar al puerto como un actor relevante”, dijo a Panorama informativo.

Respecto de los estudios previos, indicó que la empresa y sus accionistas tienen “constantes conversaciones con distintos actores globales” en las que “manifiestan la necesidad de tener mejores opciones y mayores alternativas” tanto en Uruguay como en el resto de la región. Consideran que hay unos 900.000 TEUs que se pueden atraer al puerto.

La propuesta tuvo como antecedente el hecho de que la empresa desistió del arbitraje por 600 millones de dólares que había iniciado en abril de 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Reveco dijo que el acuerdo con el gobierno “no está condicionado” y “no tiene ninguna contraprestación”.

“Nosotros creemos que con el fallo del TCA de febrero se generan las condiciones para que el gobierno promueva y busque la competencia en el puerto de Montevideo mediante una terminal especializada de contenedores”, afirmó el empresario. Agregó que “están dadas las condiciones” para que la iniciativa sea analizada “de manera independiente por el gobierno, sin ningún compromiso”.

Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición, sostuvo que existe una cláusula contractual que prohíbe el avance de la inversión que presentó la empresa. Al respecto, Reveco sostuvo que el fallo es “bastante claro en generar las condiciones para que el gobierno promueva activamente la competencia”, lo que debe hacerse “a través de una terminal especializada de contenedores concesionada”. La iniciativa privada se “enmarca” en ese marco legal, aunque “las interpretaciones de los contratos y de las leyes le corresponden al gobierno”.

La propuesta, que se elaboró en seis meses, apunta a construir nueva infraestructura con más de 30 hectáreas nuevas y dos sitios de atraque para buques con más de 360 metros de eslora, además de una nueva terminal de barcazas: “Nuestra misión es transformarla en la terminal más eficiente y más rápida de la costa este de América del Sur”, aseguró.

En otro orden, consultado por su elección de Montevideo para hacer esta inversión, reparó en que desde la empresa cuentan con “más de 15 años de presencia” en la actividad portuaria local, al tiempo que el país tiene “todas las prestaciones económicas, sociales y políticas para dar confianza para poder invertir 900 millones de dólares”.

La coyuntura está marcada por el conflicto sindical en Terminal Cuenca del Plata –que tiene como propietaria mayoritaria a la multinacional belga Katoen Natie– y el hecho de que el gobierno decidió el viernes garantizar los “servicios mínimos” en la terminal de contenedores. Al respecto, aunque no quiso opinar sobre el conflicto entre la empresa belga y los trabajadores, Reveco reafirmó que su iniciativa es “una nueva opción portuaria” y señaló que las decisiones de este tipo se basan en “factores estructurales”, ya que el rubro portuario “históricamente, en algunos lugares, ha tenido conflictividad”, pero el vínculo de Neltume Ports con los sindicatos en todos los lugares donde opera “es muy positivo”.