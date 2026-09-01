OSE exonerará del pago de facturas a evacuados por las inundaciones

Pablo Ferreri dijo que el ente busca “dar una mano” a los afectados y que es una medida que se aplicará en estos casos a futuro.

El directorio de OSE resolvió exonerar el pago de facturas de parte de aquellos usuarios que se hayan visto forzados a evacuar sus hogares producto de las inundaciones que afectaron al país en los últimos días. La decisión se suma a un anuncio anterior que disponía la postergación de tarifas durante 60 días para el mes que hayan sido evacuadas.

Así lo anunció en una rueda de prensa el presidente del ente estatal, Pablo Ferreri, que explicó que la decisión fue tomada por unanimidad y abarca tanto a los cargos fijos como a los variables por el concepto del uso de los servicios de suministro de agua potable de todas las personas que se encuentren inscriptas “como evacuados o autoevacuados” ante los respectivos Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales del país.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Sistema Nacional de Emergencias, 648 personas continuaban desplazadas el miércoles –última fecha de la que se cuenta con información– y la mayoría de ellas se encontraban en el departamento de Durazno, que registró 566 evacuaciones. Los casos restantes se distribuían entre los departamentos de Soriano, con 27, Rocha, con 26, Paysandú, con 15, y Tacuarembó y Cerro Largo, ambos con siete.

El jerarca acotó que la medida contempla no solo el período de tiempo durante el que se encuentren evacuadas, sino también una suma adicional de siete días, ya que “la vuelta al hogar requiere de tareas de limpieza [y] de preparación. De igual manera, indicó que sirve como “pauta de trabajo” en la materia porque “puede haber otros eventos”, en alusión a la inminente llegada del fenómeno meteorológico de El Niño.

En ese sentido, las autoridades de gobierno manejan como “peor escenario” el desplazamiento de hasta 25.000 personas, razón por la que se declaró la “alerta institucional” a principios de agosto.

Ferreri sostuvo que es necesario “tener mucha empatía con la gente que la pasa mal”, y dijo en ese sentido que el organismo que preside buscará “dar una mano” en la medida de lo posible. “Es horrible cuando uno tiene que ser evacuado o autoevacuado ante una situación de este estilo”, dijo. Y remarcó: “No lo hicimos solo tomando en cuenta los eventos que pasaron en estos últimos días, sino también con una perspectiva de futuro”.