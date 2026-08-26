OSE resolvió postergar por 60 días el vencimiento de facturas de evacuados por las inundaciones

La medida se enmarca en una serie de “acciones de contingencia” que están “orientadas a brindar una respuesta adecuada a las personas y familias” de cara al fenómeno de El Niño.

OSE postergó por 60 días los vencimientos de las facturas de todos los usuarios que hayan evacuado sus hogares producto de las inundaciones que afectan al país, informó el organismo a través de un comunicado este martes.

Desde el ente estatal explicaron que la medida “busca contemplar la situación de las familias que debieron abandonar sus hogares, tanto aquellas que fueron evacuadas en el marco de los operativos coordinados por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y las autoridades locales como quienes debieron desplazarse por sus propios medios ante el avance de las aguas”.

Según datos disponibles en el sitio web del Sinae, unas 603 personas permanecían desplazadas –ya sea porque debieron ser evacuadas o decidieron autoevacuarse– producto de la crecida de ríos y otros cursos de agua hacia este martes. La mayor cantidad de casos se concentraba en Durazno, con 524 evacuaciones, seguido en menor intensidad por Soriano, con 27, y Paysandú, con 25. También se registraron desplazamientos en Cerro Largo (10), Treinta y Tres (8) y Rocha (5).

Cabe recordar que continúan los trabajos preparatorios de cara al fenómeno meteorológico El Niño, que se prevé que llegue el próximo mes y se prolongue hasta mayo de 2027. Al respecto, el “peor escenario” que manejan las autoridades implicaría el desplazamiento de hasta 25.000 personas, por lo que el gobierno declaró la “alerta institucional” a principios de este mes.

La resolución de OSE se enmarca en una serie de “acciones de contingencia” que están “orientadas a brindar una respuesta adecuada a las personas y familias” de cara al fenómeno meteorológico. También se añade que el ente conformó un Comité de Emergencias abocado a “fortalecer la coordinación y la capacidad de prevención y respuesta ante las posibles afectaciones derivadas” de El Niño. “OSE continuará monitoreando la evolución de la situación y coordinando acciones con los organismos que participan en la atención de la emergencia”, concluye el comunicado.