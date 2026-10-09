Científico uruguayo impulsa redes de investigación en inteligencia artificial y modelado molecular en América Latina

La distinción destaca el trabajo de un equipo que desarrolla herramientas para el descubrimiento de nuevos fármacos y apuesta a fortalecer la cooperación científica regional.

El científico y bioquímico uruguayo Pablo Dans, profesor agregado del Departamento de Ciencias Biológicas del Cenur Litoral Norte, sede Salto, de la Universidad de la República (Udelar), e investigador asociado del Institut Pasteur de Montevideo, recibió un reconocimiento editorial de la revista estadounidense Life Sciences Review por el trabajo de su grupo de investigación, dedicado a la bioinformática, el modelado molecular y la inteligencia artificial aplicada a la biología estructural.

La distinción destaca la labor de un equipo que, además de desarrollar proyectos científicos, ha trabajado en la construcción de redes de colaboración en América Latina, una apuesta que busca fortalecer los vínculos entre investigadores de la región y generar nuevas oportunidades para la ciencia.

Entrevistado por la diaria, Dans explicó que lidera el grupo de Modelado Molecular, Informática e Inteligencia Artificial, radicado en la plataforma de investigación del Cenur Litoral Norte y en funcionamiento desde 2019. El equipo desarrolla diversos proyectos nacionales y mantiene colaboraciones internacionales, pero en los últimos años ha puesto especial énfasis en estrechar vínculos con investigadores latinoamericanos.

Para Dans, ese esfuerzo tiene un significado particular en un área en la que las colaboraciones suelen orientarse hacia Estados Unidos y Europa. “Los que estamos en América Latina practicamos una autodiscriminación, ya que preferimos investigar con colegas de Estados Unidos o de Europa”, sostuvo.

El investigador señaló que esa tendencia también está relacionada con las diferencias en los recursos disponibles para hacer ciencia. Si bien en América Latina existen grupos de excelencia, las bajas inversiones en ciencia y tecnología en relación con el producto interno bruto (PIB) condicionan las posibilidades de desarrollo de la investigación. Hay grupos excelentes en América Latina, pero sufren por las inversiones en ciencia y tecnología, que son muy bajas respecto del PIB, y eso limita muchísimo lo que se puede hacer a nivel científico, afirmó.

El grupo que dirige Dans mantiene colaboraciones con cuatro equipos de Estados Unidos y con investigadores de distintos países europeos, entre ellos España, Suiza e Inglaterra. Sin embargo, también ha impulsado vínculos con colegas de México, Perú, Paraguay, Colombia, Brasil y Argentina, con equipos de Santa Fe, Buenos Aires y Misiones. Según explicó, la construcción de esas redes regionales es uno de los aspectos que reconoce la distinción de Life Sciences Review.

Del modelado molecular al desarrollo de fármacos

El trabajo del equipo también tiene aplicaciones en el desarrollo de nuevos medicamentos. Dans explicó que el laboratorio colabora directamente con empresas farmacéuticas de Estados Unidos y Buenos Aires en el diseño de herramientas y modelos que permitan estudiar las propiedades de determinadas moléculas antes de avanzar hacia su síntesis.

En particular, el grupo desarrolla modelos matemáticos y fisicoquímicos para representar ácidos nucleicos y calcular sus propiedades moleculares. Estas herramientas permiten explorar las características de las moléculas mediante simulaciones computacionales, antes de que las empresas deban invertir en su síntesis y evaluación experimental.

“Mi laboratorio está en el primer escalón en el descubrimiento de nuevos fármacos enfocados hacia ácidos nucleicos”, explicó Dans, al referirse al lugar que ocupa la investigación computacional en las primeras etapas del desarrollo de medicamentos.

El investigador también destacó el proceso de consolidación del grupo en Salto. Durante los primeros cinco años trabajó solo en el equipo, debido a que era el único integrante con un cargo financiado. A partir de entonces, el laboratorio fue creciendo con la participación de estudiantes que desarrollan sus actividades mediante becas.

El año pasado se incorporó el investigador argentino Germán Traglia, especializado en genética bacteriana, lo que amplió las capacidades del equipo y sus posibilidades de colaboración.

La distinción internacional reconoce así una línea de trabajo que combina el desarrollo de herramientas computacionales para la investigación biomédica con la formación de nuevos investigadores y la construcción de redes científicas regionales desde la Udelar en Salto. La información completa de las actividades se puede encontrar en https://www.danslab.xyz.