Desde mayo de este año se han registrado diferentes denuncias de trabajadores y usuarios sobre la falta de algunos medicamentos; sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) entiende que la situación estuvo “tensionada” pero no llegó a afectar la atención de los usuarios en mutualistas privadas y en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En un comunicado que la cartera difundió este lunes se explica que a partir de la explosión del laboratorio Fármaco Uruguayo en diciembre del año pasado el stock de algunos medicamentos en particular se vio afectada. Ante esta situación, el MSP hizo un relevamiento del mercado y comunicó a los prestadores de salud que “a modo de precaución” tomaran algunas medidas, entre ellas, ajustar la medicación inyectable, intercambiar medicamentos con distintos principios activos y similar indicación, y tener el stock de seguridad en el mínimo, para evitar concentrar grandes volúmenes.

“Es importante saber que el préstamo de medicación de una institución a otra es una práctica habitual, a la vez que cuando se habla de stocks de seguridad a niveles razonables se está planteando tener stock suficiente para el funcionamiento necesario mas no prever para los meses siguientes”, advierte la cartera en el comunicado.

Además se les pidió a otros laboratorios que aumentaran al máximo su producción, aunque siempre se supo que no iban a poder cubrir lo mismo que el laboratorio incendiado.

Así las cosas, hasta mayo no se registraron problemas. Ese mes surgieron algunas denuncias que el MSP investigó, y llegó a la conclusión de que no se podía constatar faltantes de medicamentos.

En junio algunos prestadores, incluido ASSE, informaron al MSP que tenían dificultades en el abastecimiento. En ese momento el ministerio intervino para que se intercambiara la medicación entre los prestadores y el tema quedó resuelto, recuerda el comunicado.

Uno de los incidentes “de relevancia sanitaria” que registró el MSP es con la droga neostigmina, “cuando ASSE contaba con acumulación de stock y faltaba en cuatro prestadores privados. El MSP informó oportunamente las acciones realizadas para poder paliar la situación”.

Tras reuniones con todos los involucrados, el MSP habilitó el ingreso de medicamentos no registrados en el país para “paliar la situación” de todos los medicamentos de los que se mencionó alguna dificultad para el abastecimiento imprescindible.

“Se ha informado al ministerio posteriormente faltantes de otras drogas, en todos los casos el MSP verificó que los faltantes no eran tales y que en ocasiones lo que se reportaba como faltante era en realidad que no lograban abastecerse con toda la cantidad que requerían pero que no habían caído en ningún caso en quiebre de stock, es decir, sí se presenta tensión de stock, pero no faltante para atender a los usuarios del sistema”, afirma el MSP, y asegura que no se le ha informado hasta el momento de “faltante alguna”.

Asimismo, asegura que en agosto se hizo “la primera inspección de la nueva planta de Laboratorio Fármaco Uruguayo y en setiembre se puso en marcha el plan de producción de primeros lotes de inyectables. Es de esperar que esto alivie la situación de la plaza en cuanto a cantidades ofertadas de los medicamentos con tensión de abastecimiento”.