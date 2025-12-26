Este viernes, en rueda de prensa, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, dijo que la situación por el brote de sarampión en Río Negro “está contenida” y que se sigue trabajando con la dirección departamental de salud y las instituciones locales, que hacen “mucho hincapié” en completar el esquema de vacunación con las dos dosis correspondientes contra la enfermedad.

De acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud Pública, hay 13 casos sospechosos además de los 12 ya confirmados hasta ahora. Todos tienen conexión con los primeros casos en la familia que viajó a Bolivia; por lo tanto, no hay circulación de casos autóctonos.

“Está contenido en el departamento y eso es muy importante”, informó, pero también recordó que es una enfermedad “que se transmite muy fácilmente y no sería sorprendente que se confirmen más casos”, aclaró Nozar.

Sobre la vacunación, sostuvo que aún falta mejorar y que la meta es, por lo menos, superar el 95% de personas con las dos dosis. “En el personal de salud estamos insistiendo particularmente; en Río Negro se definió que todos tengan las dos dosis”, dijo.

Consultada por eventuales medidas a aplicar ante la llegada del turismo, afirmó que “el escudo” de Uruguay es que “todos tengamos dos dosis”. Por otra parte, agregó que se definió que en las fronteras se brinde información sobre la situación actual a quienes ingresan al país y que, a su vez, completen un formulario sobre el esquema de vacunación, si tienen síntomas asociados al ingreso y dónde se hospedarán, para georreferenciar a todos los visitantes.

Por último, sobre el H3N2, un subtipo del virus de la influenza A que circula y puede generar un cuadro gripal fuerte, y que ya está presente en más de 30 países, Nozar dijo que se está haciendo “mucho seguimiento a lo que sucede en el hemisferio norte”, puesto que la cepa comienza a circular antes del invierno. Por este motivo, “esperamos empezar la próxima campaña de vacunación contra la gripe antes, en marzo, porque son virus que también se contagian fácilmente; por el momento, no hay ningún caso en Uruguay”, concluyó.