Federico Preve, duarante la conferencia de prensa para anunciar la creación de investigadora por irregularidades en ASSE, el lunes 4 de abril

En su segunda sesión —la primera fue este lunes—, la comisión preinvestigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), propuesta por el Frente Amplio (FA) e integrada por los diputados del oficialismo Alejandro Zavala y Cecilia Badín, y por Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional (PN), terminó su trabajo con un único informe a favor de la creación de la investigadora, firmado por los tres diputados.

El documento, al que accedió la diaria, detalla que se consideró la denuncia formulada por Federico Preve “para analizar los hechos, actos o eventuales conductas irregulares por parte de ASSE, así como la legalidad, oportunidad, conveniencia y regularidad de los actos, en el período comprendido entre 2020-2024, con especial atención a las decisiones adoptadas a partir de abril de 2020 y, particularmente, a la etapa posterior a la finalización de la emergencia sanitaria, vigente hasta abril de 2022”.

Esto refiere a las contrataciones, compras y gastos efectuados al sector privado, puntualmente al Círculo Católico de Obreros del Uruguay, a ITHG Proveedores Marítimos y al Casmu; también a las adquisiciones y reparaciones de ambulancias, servicios tercerizados de traslados urgentes y no urgentes, así como a toda contratación relacionada con la flota.

Finalmente, el informe de este martes define que “la denuncia formulada circunscribe el objeto de la solicitud de conformación de una comisión investigadora” a “los hechos, actos o eventuales conductas irregulares por parte de ASSE, así como la legalidad, oportunidad, conveniencia y regularidad de los actos acaecidos, en el período comprendido entre 2020-2024”, respecto a las compras realizadas a las empresas mencionadas. “Tanto el escrito presentado como el denunciante en su comparecencia en la comisión evidencian fundamento en relación a la existencia de presuntas irregularidades o ilicitudes”.

Es decir que, ante la documentación presentada por Preve en calidad de denunciante, los diputados entienden que “posee y presenta, de manera ordenada, información sobre el objeto de la investigación, a la que ha accedido mediante pedidos de informe, pedidos de acceso a la información realizados y resultados de auditorías”, por lo que la denuncia “posee entidad, por lo que se configura uno de los elementos necesarios para concluir en la conformación de la comisión Investigadora solicitada”.

Este lunes, Preve concurrió a la primera reunión de la preinvestigadora y entregó, junto a la denuncia, varios anexos que reúnen material sobre el tema que él juntó durante los últimos años en base a respuestas a pedidos de informes y pedidos de acceso a la información que realizó a distintos organismos: el primero es el pedido de informes al Tribunal de Cuentas sobre ITHG; el anexo II es un pedido de informes a ASSE sobre gastos en el Círculo en el quinquenio; y el anexo III es un pedido de informes al Tribunal de Cuentas vinculado con todas las observaciones de ASSE al Círculo Católico.

Leé más sobre esto: ASSE: el 70% del gasto en convenios con el Círculo Católico fue observado por el Tribunal de Cuentas entre 2020 y 2024

Los otros anexos se vinculan con auditorías internas realizadas por ASSE sobre estudios, CTI, cuidados moderados, traslados y demás situaciones. “Estaríamos indagando lo que comúnmente denominamos como posibles actos de corrupción”, agregó Preve ante la preinvestigadora.

Si en los próximos días no se logran acuerdos parlamentarios entre el FA y la oposición, el lunes ingresarán a la Cámara de Diputados este informe y el elaborado por la preinvestigadora impulsada por la oposición.

En ese caso, se impulsó una investigadora que analiza la gestión de ASSE desde 2015 a la fecha, impulsada por el diputado denunciante Federico Casaretto. Esta preinvestigadora estuvo conformada por el diputado oficialista Luis Gallo, el representante nacionalista Pablo Abdala y el diputado colorado Felipe Schipani.

En busca de acuerdos

Rodríguez firmó el informe del FA dejando constancia de que su partido apoya la investigación “por razones de forma y de fondo”, ya que “está en nuestras manos votar todas las comisiones investigadoras que se entiendan necesarias y que tengan mérito”.

Agregó que “a nuestro juicio, los puntos que señala el diputado denunciante, que refieren a compras y contrataciones de ASSE al Círculo Católico, al Casmu y a la empresa ITHG, así como las adquisiciones y reparaciones de ambulancias —aunque, por supuesto, no de forma expresa, porque es genérica— forman parte de lo que el diputado [Federico] Casaretto expuso en su denuncia, en su escrito presentado el pasado miércoles 29 de abril”, que dice en los fundamentos de petición que “a pesar de desconocer el contenido y el resultado de las auditorías que motivaron el pasaje a la Justicia —digo eventual pasaje, porque desconocemos si ya está en la Justicia—, es de interés de este legislador que el Parlamento profundice en el estudio de los mismos”.

De todas maneras, Rodríguez firmó la investigadora impulsada por el FA aunque con “salvedades” que expresará en sala, según aclaró.

“Esperemos que en el correr de los próximos días prime el sentido, la cordura y la economía parlamentaria, y que los partidos políticos podamos ponernos de acuerdo en un texto común que recoja lo planteado por el diputado [Federico] Casaretto y por el diputado Preve, y conformar una única comisión”, finalizó.

Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que su partido votará las dos investigadoras sobre ASSE, porque apoyan todas las investigadoras. “Pero lo que les digo a los que presentan las investigadoras es que no hagan el papelón de [la investigadora de] Cardama; que se junten los dos [denunciantes], lleguen a un acuerdo y presenten una sola”, señaló.