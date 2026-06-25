Traslados no médicos de ASSE: empresa que trabaja para el prestador desde 2021 pasó de cobrar más de 12.000 a 600 pesos por viaje

Utam, ex ITHG, fue fuertemente cuestionada durante el gobierno pasado, ya que en principio estaba vinculada con servicios marítimos y no contaba con la habilitación del MSP.

Un par de meses después de haber sido publicada la licitación, la empresa Utam (antes ITHG) obtuvo los traslados no médicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Montevideo, zona metropolitana y Canelones.

Son hasta 150.000 kilómetros anuales y el pliego licitatorio indica que el servicio incluye el traslado de pacientes ambulatorios, traslados programados, por ejemplo, para consultas, estudios o altas, las 24 horas del día, los 365 días del año, con tiempos de respuesta no mayores a 30 minutos.

A la licitación se presentaron 17 empresas, entre ellas la Gremial Única del Taxi y Cabify. Todas presentaron al prestador público distintos costos y, según dijo Álvaro Danza a El País y confirmó la diaria, ASSE pagará 4.185.000 pesos por los 150.000 kilómetros. Danza resaltó que antes el prestador pagaba 400 millones de pesos al año; es decir que ahora contratará el mismo servicio por el 1% de ese gasto.

La empresa ganadora de la licitación fue cuestionada durante todo el período de gobierno pasado por diversas razones: cuando fue contratada por ASSE, la empresa entonces llamada ITHG Proveedores Marítimos no se dedicaba al rubro salud, se constituyó en enero de 2020 e integra el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) desde junio de ese año, y no contaba con experiencia en el rubro.

En 2022 la empresa amplió su objeto social para poder realizar traslados. En tres años tuvo tres administradores y no estaba clara ni siquiera la ubicación de la empresa, ya que se ubicaba en el Cerrito de la Victoria. A su vez, un mapa del sitio marcaba otra dirección, en las calles Buenos Aires y Pérez Castellano, en Ciudad Vieja.

Ante el Parlamento, durante su gestión, el entonces presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que es una empresa que ASSE conoció en 2021 porque “se presentó para brindar servicios” durante la pandemia. En un momento en el que “se negaban traslados, esta gente vino a ofrecer traslados comunes y especializados”. Finalmente, en 2023 obtuvo la habilitación del Ministerio de Salud Pública.

Leé más sobre esto: ASSE pagó 20 millones de dólares a la empresa marítima ITHG por traslados en tres años; fueron todas compras directas y observadas por el Tribunal de Cuentas “No nos preocupamos por las empresas”

Este jueves, consultadas por la diaria sobre qué cambió en la empresa contratada para que siga vinculada a ASSE, teniendo en cuenta que su rubro en principio no era el de la salud, fuentes de ASSE dijeron que “en general no nos preocupamos por las empresas. Hicimos un proceso competitivo y lo que tenían que hacer era cumplir con los requisitos de la licitación, que casi todos cumplían, y luego se eligió por precio”.

Utam presentó “el mejor precio y ganaron”, agregaron. “En la licitación pública lo que pesa más es el precio”. Consultados sobre la diferencia de precios que la empresa cobró en el período anterior respecto a lo que propuso ahora, dijeron que “habría que preguntarle a la empresa por qué bajó de precio”. “En 2024 se gastaron 440 millones de pesos en una bolsa única de traslados en los que entraban todo tipo de traslados, entre ellos los no médicos, que representan entre el 70% y el 80% del total. Nos costaba cada uno entre 12.000 y 15.000 pesos; ahora vamos a pagar unos 600 pesos, una diferencia extremadamente significativa”.

“Puede ser que las condiciones de la compra anterior no especificaran lo que la institución quería comprar. Ahora está claro que son traslados sociales para usuarios que no necesitan un transporte sanitario; es para quienes van a diálisis, por ejemplo. Si al paciente no le acercamos esta posibilidad no puede cuidar su salud. Las mutualistas, por lo general, no lo tienen; nosotros lo hacemos hace tiempo”, detallaron desde el prestador.

Mientras estaba en curso la licitación, ASSE recurrió a los taxis para los traslados sociales. Consultados sobre el motivo de la elección y el alcance de la contratación, el gerente general dijo que fue “un plan piloto que se utilizó para validar el cambio de modalidad y tuvo un porcentaje superior al 95% de aprobación de los usuarios”, pero que con la vigencia de la licitación, aprobada en el directorio de ASSE el jueves, ya finalizó. Duró un mes y medio y el valor de cada viaje rondó los 600 pesos; se hicieron más de 200 viajes.