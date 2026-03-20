En marzo de 2021, se lanzó la diaria Local para brindar una mirada territorial que permitiera comprender cómo impacta cada problemática en las distintas localidades. En este marco, los editores de Colonia y Maldonado, conversaron con la diaria sobre los comienzos y su impacto, y se sumaron los editores de Salto y Paysandú, que se incorporarán en las próximas semanas, como parte del proyecto de expansión del periodismo local de la diaria.

Francisco Abella, editor de la diaria Colonia, contó que el proyecto fue desarrollado con el gerente del medio Damián Osta y el exdirector responsable del medio y actual coordinador periodístico de la diaria Radio, Lucas Silva, y explicó que se optó por Colonia y Maldonado debido a “su alta concentración urbana”.

Señaló que antes del lanzamiento hubo reuniones con actores locales y suscriptores radicados en los departamentos, quienes plantearon “la necesidad de que se generen nuevos productos de comunicación y haya otra mirada sobre la realidad”.

Abella destacó que “ha sido una experiencia de crecimiento en el proceso de trabajo y en lo humano, a medida que se fue afianzando el equipo”, que cuenta con el periodista y fotógrafo Ignacio Dotti, quien está desde el comienzo, y también con colaboradores. Añadió que, cuando se lanzó, “hubo temor de la prensa escrita local de perder suscriptores”, pero cree que “la llegada de un medio no opaca a otro”.

Por su parte, Mónica Robaina, editora de la diaria Maldonado desde mediados de 2023, tras trabajar en una dinámica de semanario durante más de una década, señaló que los editores anteriores Silva y Carla Alves, que ahora integra el equipo web de la diaria, “dejaron la vara alta”. Aseguró que se logró que “muchos actores políticos entiendan que nuestro rol no es reproducir lo que ellos quieren o como quieren”.

Problemáticas de interés para los lectores

Abella afirmó que los artículos producidos en Colonia y Maldonado “marcan agenda”, al ser “puntos de interés para lectores y otros medios que se nutren del trabajo”. En ese marco, mencionó que Colonia es “un territorio de frontera con fuerte presencia de argentinos y del sector productivo”, por lo que suelen brindar mayor visibilidad a la política, la cultura, la producción y el desempleo” ya que “en el último tiempo han cerrado fábricas, lo que afecta a la población y a sus condiciones de vida”.

Robaina, por su parte, destacó que el vertical contribuyó a “dimensionar los múltiples conflictos ambientales del departamento, sobre todo porque hay muchas organizaciones sociales ocupadas y preocupadas”, y señaló que “capta mucho interés la gestión del gobierno departamental dentro y fuera de Maldonado”, así como los temas sociales y laborales porque “confluyen uruguayos de todo el país y habitantes del exterior”. Cree que la idea es “generar una agenda propia, darle voz a quienes viven en el territorio y agregar ingredientes de análisis para el lector”, ya que los lectores de la diaria Maldonado “buscan una mirada diferente y profunda”.

Expansión del periodismo local a Salto y Paysandú

En las próximas semanas se sumarán Salto y Paysandú con la edición de Andrés Torterola y Mauro Goldman y los periodistas Leonardo Silva (Salto) y Darío Rodríguez (Paysandú). Goldman, con experiencia en medios locales, indicó que en Paysandú el objetivo es “aportar contexto y claridad a los suscriptores, para que conozcan las diversas realidades de los siete municipios”. Señaló como temas centrales el desempleo, que “se ha agudizado”, con cierres temporales como el del frigorífico Casa Blanca, así como “posibles mejoras en los centros termales”, el desarrollo universitario y el impacto de la elección del intendente Nicolás Olivera en las urnas, que dejó al Frente Amplio “golpeado”.

Torterola, oriundo de Artigas, que reside hace diez años en Salto y hace 32 trabaja en los medios, contó que hubo una “buena repercusión” en la comunidad sobre la llegada de la diaria, y resaltó que será “un nexo [informativo] sobre lo que sucede en Salto con los salteños que viven en otros departamentos o países”, y se logrará expandir la información, ya que “a veces las noticias quedan ancladas a nivel local”. Entre los temas principales, mencionó el turismo, la educación terciaria pública y la posibilidad de que este año se aplique “una tarifa diferencial de UTE para la región norte del país por las altas temperaturas”, así como el empleo, ya que Salto tiene “uno de los índices mayores de desocupación y de informalidad”.