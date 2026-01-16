Este viernes, integrantes de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) –entre ellos el presidente de la organización sindical, Martín Cardozo– se reunieron con trabajadores del frigorífico Casa Blanca, en Paysandú, a raíz de la decisión del frigorífico de ejecutar una nueva reestructura, que implicará el despido de una cantidad de trabajadores. Sin embargo, aún no hay una fecha para llevarla a cabo, pero esta se definirá a la brevedad.

En diálogo con la diaria, Cardozo dijo este viernes que la empresa se comunicó con la Foica en los últimos días de diciembre para informar la decisión y días atrás hizo lo mismo con los trabajadores. “La situación está cambiada con respecto al trabajo, comparando los últimos meses. Es una regla de que la actividad de la industria ha bajado y, por ende, Casa Blanca no es excepción. Están trabajando una o dos veces por semana, con la mitad de la plantilla. De 500 trabajadores, trabajan entre 210 y 220. El resto está en seguro de paro”, apuntó.

El dirigente comentó que, pese a que la empresa acordó con los acreedores la quita de deuda de un 62% a pagar en 12 años y que de unos 25 millones de dólares terminaría pagando unos seis o siete millones de dólares, la empresa planteó la necesidad de realizar una reestructura de plantilla.

“Eso le da un aire como empresa para seguir trabajando”, planteó Cardozo, y matizó sobre la decisión de la empresa: “Entienden que la cantidad de trabajadores que tienen no se relaciona con el volumen de faena”. El dirigente señaló que “aún no definieron cuándo, cómo y de qué manera será”, ni “a cuántos trabajadores abarcará”, pero aseguró que habrá despidos.

Sostuvo que “para el trabajador de la comunidad, del pueblo de Casa Blanca, que depende de esa fuente de trabajo, es un baldazo de agua fría”, lo que “se suma a la grave situación que viven desde febrero de 2025, cuando surgió la situación de Conexión Ganadera”. Agregó que a los trabajadores se les vence en febrero el subsidio por seguro de paro.

Cardozo adelantó que en las próximas semanas se realizarán gestiones ante las autoridades del ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos de “intentar abordar esta reestructura a tiempo”, con la intención “de que el día de mañana no se dé el despido de 150 personas”. Acerca de gestionar una posible extensión de los seguros de paro, dijo que eso se evaluará en su momento y luego de tener toda la información sobre la nueva reestructura.

“La Foica, como organización sindical, está en alerta. Hay que transitar la situación y no ser necios. Sabemos que la empresa, para los volúmenes de faena que maneja, tiene una plantilla abultada, en comparación de otras plantas y otros volúmenes. Se tratará de mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Siempre que sea viable un intercambio con la empresa, porque de qué sirve mantener a los trabajadores si no hay trabajo”, concluyó.