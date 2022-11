El viernes, la Unión Ferroviaria simuló la “cremación” y el “sepelio” de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). En el barrio Peñarol, entre Aparicio Saravia y Rivarola, frente a los talleres de AFE, el sindicato cortó la calle, quemó neumáticos y depositó un ataúd negro con la sigla del ente autónomo y una cruz blanca. Desde julio, el gremio está en conflicto por la reestructura que viene impulsando el gobierno. Denuncian que el cambio implicaría una rebaja salarial de 50% para algunos funcionarios.

Aprobada en octubre, la Rendición de Cuentas dispuso el pasaje de la parte de AFE encargada del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Esto conlleva el traslado de 120 trabajadores del ente autónomo al MTOP. Los puestos de trabajo no corren riesgo. Pero, según el sindicato, sí corren riesgo los salarios. En diálogo con la diaria, el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Mariano Pouso, señaló que los funcionarios que serán trasladados “están en campamentos en distintos puntos del país, reparando la vía”. Por ese motivo, cobran viáticos que “el MTOP no les quiere pagar como se paga en AFE”. “Eso representa en el nivel de ingresos de los trabajadores cerca de 50%, es una pérdida muy fuerte”, afirmó.

Pouso resaltó que uno de los reclamos es que “se mantenga lo que ganaban en AFE”. El artículo 243 de la Rendición de Cuentas establece que “la incorporación de los funcionarios no podrá causar lesión de derecho alguno”, “manteniendo los niveles retributivos que dichos funcionarios tenían en el organismo de origen”.

Asimismo, apuntó que el sindicato pretende que “todos los trabajadores continúen haciendo tareas ferroviarias” tras su pasaje a la órbita del MTOP. “No admitimos que pasen para [la Dirección Nacional de] Vialidad o para otro sector”, expresó. En el gremio desconocen cuándo se efectuará el traslado.

En julio, antes de aprobarse el proyecto presupuestal, la UF y el MTOP mantuvieron varias reuniones. Participó incluso el titular del MTOP, José Luis Falero. “Ellos nos manifestaban que no iba a ocurrir pérdida salarial, que nos quedáramos tranquilos”, señaló Pouso, pero afirmó que después de la votación en el Parlamento se cortó el diálogo.

“No hay un motivo económico que explique por qué no quieren escribir en un papel las condiciones en que los trabajadores pasan [de AFE al MTOP] y que no haya pérdida [salarial]. No le mueve la aguja a nadie desde el punto de vista económico”, sostuvo el secretario general de la UF. Agregó que “no se entiende” la interrupción de la negociación por parte del gobierno, “a menos que quieran que se genere una situación de conflicto para justificar un cierre” de la empresa ferroviaria.

El futuro de AFE

Otro de los reclamos de la UF es abrir un espacio de diálogo con las autoridades para debatir sobre el futuro de AFE. “No hay inversiones, no hay ingreso de personal, la situación es crítica y ahora se llevan la mitad de la gente. Queda como una especie de ente testigo”, dijo Pouso. Actualmente trabajan cerca de 380 personas en AFE. Tras el pasaje quedarían alrededor de 260 funcionarios. En lo que va del período de gobierno no ingresó personal.

A fines de mayo, antes del tratamiento de la Rendición de Cuentas, el vicepresidente de AFE, el colorado Gustavo Osta, describió a la interna de su partido la actualidad de la empresa ferroviaria. Planteó que, entre 2004 y 2018, el volumen de carga anual disminuyó de 1.220.000 toneladas a 412.000 toneladas. Apuntó, además, que en 2005 la plantilla era de 1.000 funcionarios.

Al respecto, Pouso recordó que durante los gobiernos del Frente Amplio se “le sacó el monopolio de transporte de carga” a AFE. Ahora se “le saca la administración de infraestructura”. “AFE queda solamente como operador de servicios de pasajeros y como propietario mayoritario de Self [Servicios Logísticos Ferroviarios]”, una sociedad anónima para el transporte de carga. “En este momento, AFE no tiene un rol definido y va perdiendo capacidades. Es como que no quieren tomar una decisión de cierre”, comentó.

Plan de lucha

El simulacro fúnebre del viernes no fue la primera medida de la UF. Una semana antes, el sindicato cortó durante 24 horas la vía ferroviaria en Joaquín Suárez, “algo que no se había hecho nunca”, pero que, sin embargo, “no le importó a nadie”. Pouso indicó que por el piquete “se afectaron 1.000 toneladas de pórtland”, pero “no apareció nadie, ni la prensa, ni la Policía, ni AFE, ni el MTOP”.

Si no se abre un espacio de negociación, la UF tiene programado realizar un acto el 1º de diciembre frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) junto a otros dos gremios en conflicto, el Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi y el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. “El MTSS se lava las manos”, dijo Pouso.