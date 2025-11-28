La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) y la empresa mantuvieron una reunión tripartita con el subdirector nacional de Trabajo, Álvaro Inchauspe, en representación de la Dinatra. En dicha instancia, celebrada este jueves, se destrabó un diferendo entre el sindicato y los empresarios relacionado al atraso del pago de un porcentaje del salario de octubre.

Copsa había incumplido el cronograma de pagos acordado con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo en la primera semana de este mes. Entre el 10 y 11 de noviembre, la empresa abonó el 70% del sueldo de octubre, quedando para pagar el 30% restante este miércoles, algo que no ocurrió. Ante esto, ATC solicitó de inmediato una reunión con autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo. La compañía asistió al Ministerio de Trabajo e informó que este jueves pagó el saldo.

El presidente de ATC, Andrés Martínez, dijo a la diaria que “llegamos a un acuerdo. La empresa depositó el 30% restante este jueves. Seguimos bien encaminados en cuanto al calendario de pagos”. Agregó que, de todas maneras, habrá una nueva reunión entre las partes, pactada para el martes 2 de diciembre.

Explicó que en esa fecha se abordarán, entre otros temas, las razones por las cuales la empresa decidió efectuar cambios en el desarrollo y funcionamiento del trabajo en la línea Este. “Hay un convenio, firmado en mayo de 2009, que actualmente se está incumpliendo en esa línea, y que tiene que ver con los descansos de los trabajadores”, señaló el dirigente.

Respecto a este punto, Martínez indicó que el sindicato solicitó al directorio de la empresa, el martes 11, una reunión para abordarlo, pero que no había sido concedida por “problemas de agenda”. Con la comparecencia de las partes ante el Ministerio de Trabajo, se acordó finalmente realizar dicha instancia, con el objetivo de encontrar una solución y, a la vez, descartar posibles medidas sindicales.