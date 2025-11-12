El presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, Martín Cardozo, confirmó a la diaria que autoridades de la empresa Abasto de Carnes Saturno SA, que adquirió el frigorífico Florida en mayo, informaron que la planta retomará su actividad y comenzará con las primeras faenas en enero de 2026, empleando a cerca de 100 trabajadores.

El frigorífico Florida (Halmon SA) era propiedad del grupo Lequio, de Argentina, hasta que llegó a un acuerdo con el grupo Saturno, que adquirió la planta. El establecimiento estaba inactivo desde principios de diciembre de 2024. Durante ese año se faenaron 12.540 vacunos, el equivalente aproximado al 0,56% de la faena de todo el territorio nacional.

Cardozo comentó que hubo trabajadores que fueron convocados por la empresa, para mantener una asamblea con las nuevas autoridades, y que “en principio va a ser una supervisión casi familiar” y posteriormente “se irán tomando más decisiones y designando diversos roles”.

Por su parte, sobre el tema, el intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo a Subrayado que “con el Banco República mediante y la buena voluntad de las autoridades, se logró un acuerdo entre el vendedor y el comprador, que está con mucho impulso e interés. El Banco República es el principal acreedor. Hemos tenido innumerables reuniones para apoyar esta gestión”.

El jefe comunal comentó que participó de un viaje a Shanghái, China, en el marco de la Feria de la Carne, y que allí, en conjunto con representantes del Instituto Nacional de Carnes, se mantuvieron reuniones y se acompañó a integrantes de Saturno, “quienes estuvieron negociando algunos temas con acreedores chinos”.

Enciso reconoció que la empresa “por estos días se está reuniendo con trabajadores que estaban en el seguro de paro”, y agregó que la faena a realizarse, “en un 80% o 90%, está dirigida al comercio exterior, que es el valor agregado que se le puede aportar a la actividad”. Además, afirmó que se está en una etapa de puesta a punto de las cámaras e instalaciones del frigorífico, para comenzar con los trabajos al inicio del próximo año.