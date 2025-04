Una delegación del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) concurrió este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Si bien el tema central fue la situación de 250 trabajadores de la construcción que fueron enviados al seguro de paro y que cumplían tareas en las obras de ampliación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, la comparecencia permitió el intercambio sobre otros asuntos vinculados al sector.

Javier Díaz, secretario general del Sunca, explicó a la diaria que en la instancia dejaron constancia de que “en los últimos cinco años se profundizó la precarización en el mundo del trabajo” y que “la industria de la construcción no quedó por fuera”. “En ese sentido, hay claramente, al día de hoy, una ofensiva también por parte de empresarios y de las cámaras empresariales para continuar en esa dirección”, agregó.

Acerca de la situación en el puerto de Montevideo, comentó que 250 trabajadores fueron enviados al seguro de paro y que la comisión “debería citar a la Administración Nacional de Puertos y a todo el mundo, porque lo que reclamamos es que no tendríamos por qué estar en seguro de paro, tendríamos que estar trabajando, porque la obra está abierta”. “Lo segundo es que no hay certezas en el futuro de que la obra siga, y en caso de que no, que se les paguen los créditos laborales a los obreros”, añadió Díaz.

Diferendo por el pago de los salarios en la licencia

El dirigente sostuvo además que el Sunca asistió a la comisión parlamentaria “no sólo para denunciar, sino para recordar que se debe y se tiene que tomar cartas en el asunto, como en el caso de la empresa Balsa & Asociados, que ya se sabía que la obra no continuaría”. “A los obreros se los mantuvo en el seguro de paro especial en calidad de suspensión, y al día de hoy todavía no han cobrado sus créditos laborales y la empresa se declaró en concurso”, expresó.

Díaz dijo que con los legisladores se acordó continuar dialogando porque se plantearon “otros temas”, como el acuerdo “en los Consejo de Salarios, en la última ronda del gobierno anterior, de impulsar un proyecto de ley para los trabajadores del hormigón y para los trabajadores no permanentes”. Se había llegado a esto, según señaló, “con el acuerdo de todas las partes, pero el ministro de Trabajo anterior no lo envió al Parlamento”, informó.

En ese sentido, comentó que ese acuerdo es parte de un convenio colectivo y que, por lo tanto, “se lo plantearemos al ministro Juan Castillo para que lo envíe al Poder Legislativo”.

Además, los trabajadores denunciaron “situaciones relacionadas con la industria, donde hay una ofensiva por parte del sector empresarial de intentar profundizar la precarización en el mundo del trabajo y en la construcción, porque en medio de esto empezaron a aparecer planteos de los empresarios”.

Citó, a modo de ejemplo, que en la industria de la construcción, y a diferencia de otras, los períodos de licencia se acuerdan entre empresarios y trabajadores. “Por eso, tomamos parte de la licencia el mismo año en que la generamos. Ahora tenemos un diferendo acerca del pago de los salarios del mes en medio de la licencia. No tenemos acuerdo sobre si los días de licencia son hábiles o no. En la industria, la mayoría de las empresas pagan dentro del quinto día hábil, por lo tanto, toman como criterio que los días de licencia son días hábiles”, explicó.

Al respecto, agregó que “ahora se les ocurrió a los empresarios que ellos quieren que a partir de la próxima licencia sean las empresas las que resuelvan cuándo enviar a los trabajadores a la licencia. Eso va a contrapelo con lo que sucede en la construcción. Es a contracorriente con las relaciones laborales de la industria”.

Otro asunto planteado por el Sunca tiene que ver con la situación de la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC), que está construyendo una línea de alta tensión en el norte del país. “Cada día que pasa tiene más expedientes abiertos en la Inspección General del Trabajo, al día de hoy tiene 81 expedientes abiertos. Le pedimos a la Comisión de Legislación que tome partido y que tenga un mayor involucramiento en el tema”, concluyó.