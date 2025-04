La Confederación de Sindicatos Industriales aguarda reuniones con el gobierno para trabajar en la situación de la industria nacional.

Representantes de la CSI asistieron en México a un encuentro internacional y propusieron que haya un salario mínimo industrial en América Latina.

El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, dijo a la diaria que la organización está trabajando en el capítulo dedicado a la industria del diálogo por el desarrollo nacional convocado semanas atrás por el PIT-CNT para aportar ideas y propuestas.

Señaló al respecto que tienen que “acompasar los planteos y urgencias industriales con el planteo más general que involucra a todos en ese diálogo nacional que propone la central sindical”. “Estamos trabajando sobre este tema y pueden existir novedades en la próxima semana”, añadió.

El dirigente adelantó también que ya hay algunas reuniones acordadas con autoridades del gobierno, para comenzar a tratar con profundidad la realidad del sector y, a la vez, buscar alternativas al cierre de empresas en diversos sectores.

Confirmó que una de las reuniones será con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Consultado acerca de declaraciones efectuadas a El País sobre que Yazaki no será la última empresa que cierre en el país, Dárdano mencionó que prueba de eso son los casos de Calcar en la industria láctea y el de la empresa Paycueros. “No daré nombres porque no quiero ser el sepulturero, pero si este gobierno junto a los empresarios y trabajadores no busca una alternativa urgente, lamentablemente vamos a asistir a más cierres de fábricas en todo el país”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que “hay que compensar la mirada con luces largas y las cuestiones estructurales con mirar el día a día, porque si no, mientras armamos un país de nuevo, a mediano y largo plazo, se nos vienen cayendo por el camino compatriotas. Entonces, tenemos que lograr las dos cuestiones simultáneas”.

Desestimular la atracción de inversiones a lugares donde no se respeta la normativa laboral

El dirigente participó, en representación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y de la CSI, del Encuentro internacional sindical sobre políticas industriales y desarrollo productivo en América Latina, que se hizo la pasada semana en México.

La actividad fue organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Automotriz, Similares y Conexos de México (Sitimm) -con sede en Guanajuato-, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) e IndustriALL Global Union.

El dirigente regresó en esta semana al país y planteó la necesidad de implementar en América Latina el pago de un salario mínimo industrial y de una jornada laboral con un máximo de 40 horas semanales. Con respecto a esa cantidad de horas, dijo que en México y Brasil hay coincidencias con que se confirme esa iniciativa. En este contexto, Dárdano hizo hincapié en la importancia de instrumentar a corto plazo políticas industriales de complementariedad productiva.

Al respecto, expresó que en el encuentro, además de “hacer un diagnóstico, discutir sobre geopolítica y ver la problemática del sector industrial, había que hacer propuestas en la línea de equiparar por lo menos algunas cuestiones, entre ellas los salarios”.

Comentó a modo de ejemplo que cuando se mudan empresas y grandes inversiones de un país a otro de América Latina, “terminamos peleándonos entre los países. Incluso pasó en ese momento, en el medio de la reunión en México, que un sindicato celebró porque su país recibía una inversión grande, sin darse cuenta de que esa inversión que llegó a ese país se había ido de otro, afectando a otros trabajadores y a otra nación”.

Destacó que eso sucede porque en algunos países existen bajos salarios, escaso control de las normativas en general y bajo costo de energía, entre otras cosas.

Durante los encuentros en tierras aztecas, el dirigente de la CSI exhortó a “no continuar peleándose entre los países para atraer inversiones extranjeras directas y competencia desleal” y convocó a desestimular la atracción de inversiones a lugares donde no se respeta la normativa laboral.

En el transcurso de las diferentes jornadas de intercambio en México, Dárdano comentó que se abordaron distintos puntos: se informó sobre la realidad del sector industrial en la región y se brindaron informes, especialmente sobre la retirada de la empresa japonesa Yazaki de Uruguay. También se discutió sobre las políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, entre otros temas de coyuntura internacional que impactan en las economías de América Latina.