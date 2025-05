La presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Carmen Porteiro, manifestó este miércoles en rueda de prensa que en el corto plazo uno de los principales desafíos de la gremial tiene que ver con que, “a nivel interno, el tipo de cambio y la evolución que está teniendo en este primer semestre del año es preocupante porque tenemos ingresos en dólares, entonces los pesos que son nuestros costos, cuando están con un tipo de cambio en las condiciones actuales, complican el equilibrio”.

La dirigente gremial explicó que no siempre el crecimiento en volumen o en dólares hace que las empresas sean sostenibles en lo económico y en lo financiero, punto que la UEU “no debe descuidar”. “Ese es un polo fundamental hoy”, dijo y agregó que “hay que estar con el ojo puesto en el mercado exterior, y todo lo que pase con Estados Unidos y las fichas puestas a que se pueda concretar el acuerdo con la Unión Europea”.

Las declaraciones fueron en el marco de la celebración del Día del Exportador, para lo cual la UEU organizó una actividad a la que asistieron integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos, el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y varios ministros. La actividad estaba prevista para el miércoles 14, pero fue suspendida por el fallecimiento del expresidente José Mujica.

Porteiro se refirió a que Orsi habló de la posibilidad de realizar cambios en los beneficios fiscales para que empresas internacionales se mantengan en el país. Al respecto, sostuvo que “hay varias alternativas” y que vienen “trabajando con el gobierno también en ese sentido”. “Él habló de algunos cambios a raíz del impuesto mínimo global. Estamos presentando ideas para la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones [Comap] y distintas herramientas que hacen que fiscalmente se puedan dar alivios a sectores, y esos alivios que estén alineados a lo que es la dinámica de trabajo de las empresas”, expresó.

En referencia al trabajo en conjunto con el gobierno, y a la posibilidad de llegar a nuevos mercados, sostuvo que encontraron “mucho eco para trabajar en conjunto”, y que hicieron “un relevamiento de todas las oportunidades que ven los exportadores, tanto de bienes como de servicios, línea por línea a qué mercados querían acceder, cuáles eran los aspiracionales y qué necesitaban para esos mercados. Todo eso se está trabajando con Cancillería”.

En ese sentido, afirmó que “en el medio surgen también temas de que, por ejemplo, un sector que estaba consolidado en un determinado mercado observa una amenaza en ese mercado, entonces vamos en el sentido contrario, tratando de ayudar para que no se pierda ese espacio de la exportación nacional”.

Con respecto a la incertidumbre sobre las resoluciones a nivel arancelario, comentó que es un tema muy importante reconocer que “los aranceles y las idas y vueltas no pueden sacar el foco de las prioridades internas que tiene el sector, porque eventualmente si estamos hablando del relacionamiento con Estados Unidos o de un arancel más alto o más bajo, hay cuestiones internas que hacen a nuestra competitividad, y que si no las resolvemos, ese arancel no hace más que potenciar un problema”.

La titular de la UEU comentó también que el objetivo que tienen es “que las exportaciones de Uruguay crezcan, el país crezca y las exportaciones puedan derramar bienestar para toda la economía”.

En materia de demandas al nuevo gobierno, informó que considera que “el acceso a nuevos mercados viene no solamente por negociaciones, sino también por conectividad hacia el exterior, así que es algo que está sobre la mesa”.

“Mejorar la conectividad interna y los costos en general, mirando más a mediano plazo, temas de sostenibilidad y de innovación. Son todos asuntos que venimos hablando con las autoridades, que están al tanto de nuestra agenda”, añadió.

Consultada por la reciente misión oficial de autoridades uruguayas a China, dijo que “toda apertura es una buena noticia”, porque “es lo que necesitamos”. “Incluso venimos trabajando con Cancillería, haciendo un relevamiento de cada uno de los productos, dónde tienen oportunidades y necesidades, y también por el contrario, otros mercados que se están endureciendo o qué otros competidores están entrando con beneficios adicionales. Ahí hay que tratar de ponernos a tiro”, expresó.