Después de al menos cinco instancias de negociación entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Poder Ejecutivo, el gobierno respondió negativamente a la solicitud de suspender la aplicación del régimen de licencias médicas. El planteo era a los efectos de negociar sin la ejecución del decreto aprobado por la administración anterior, en el marco de la etapa de conciliación habilitada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El pedido de suspender el sistema había sido planteado al gobierno el 11 de abril, y luego de esa fecha existieron otras instancias, hasta la que se llevó adelante este jueves. El 6 de mayo el Poder Ejecutivo había expresado que aún no estaba en condiciones de dar una respuesta, que llegó luego de tres semanas.

Acerca de la respuesta del Poder Ejecutivo y lo que significa, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a la diaria este viernes que “desde que comenzaron las reuniones, había señales de que se podían concretar las condiciones para suspender la aplicación. De hecho, desde el Ministerio de Trabajo nos habían manifestado que compartían la idea, y que había fundamentos legales para hacerlo”.

Destacó que, con el transcurso de los días, hubo reuniones suspendidas, y que “en COFE empezamos a sospechar, y tuvimos algún indicio de que podía ser por la decisión de rechazar el pedido”. Consultado acerca de qué argumentos expuso del gobierno, comentó que “para el Poder Ejecutivo no era conveniente discutir con los trabajadores punto por punto. Un integrante del gobierno, cercano a la Presidencia de la República, nos afirmó que la idea era tener un paquete de temas y discutir todo junto cuando se negocie el Presupuesto Nacional. Esa es la razón política que termina definiendo esto”.

No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) expresaron a la diaria que no es intención del gobierno analizar este tema durante la discusión presupuestal. Sí confirmaron que se rechazó el pedido de COFE de suspender la aplicación del régimen, y agregaron que si bien se tiene la intención de analizar en detalle el tema, se pretende que no sea en el ámbito de la OIT, sino por separado. Además, descartaron que el asunto vaya a ser tratado dentro de un paquete que sea discutido en el Presupuesto Nacional.

“Lo que planteamos desde el inicio no era que se derogue la ley. Proponíamos que, mediante la modificación del decreto de reglamento, se dejara sin efecto la aplicación de la ley, hasta tanto llegáramos a un acuerdo por el fondo del asunto y se presentara un nuevo proyecto de ley”, dijo el dirigente.

En referencia a los pasos a seguir, comentó que un dirigente que representa al Poder Judicial, otro en nombre de las empresas públicas y un integrante de COFE, más un abogado, viajarán en los próximos días a Ginebra, Suiza, para participar en la 113º Conferencia Internacional del Trabajo, que se llevará adelante entre los días 2 y 13 de junio. Allí solicitarán audiencia al Consejo de Administración y al Comité de Libertad Sindical de la OIT, que habían suspendido el análisis del reclamo para habilitar la etapa de conciliación. Una vez que se informe el resultado de las conversaciones con el gobierno, se solicitará que esa suspensión sea retirada y que le den tratamiento al fondo del asunto. A la conferencia asistirá también una delegación del PIT-CNT.

“Para COFE pierde razón de ser esta conciliación, porque el gobierno no quiere discutir en este ámbito, sino en la ley de Presupuesto. Pedimos tener igualdad de condiciones y el Poder Ejecutivo no aceptó; le vamos a pedir a la OIT que siga con el tratamiento y si tienen que sancionar al gobierno, que lo sancionen”, agregó López.

Recordó que el MTSS “respaldó” la suspensión del reclamo realizado por COFE ante la OIT, en el entendido de que la secretaría de Estado apostaba al espacio de conciliación, para que a través del diálogo se pudiera alcanzar un entendimiento entre las partes. “La decisión de no aceptar suspender la aplicación del régimen de licencias viene de la Oficina del Servicio Civil y de Presidencia de la República”, sostuvo López.

López aclaró que “expresamos al gobierno que COFE negociará en cualquier ámbito. Nunca nos vamos a retirar en una negociación. Continuaremos negociando donde nos convoquen. Pero claramente este ámbito, que era una conciliación, pierde razón de ser. Ahora, si el gobierno nos hace negociar con un revólver en la nuca, no es lo que pretendemos ni aceptamos”.

Con respecto a la posibilidad de que COFE decida llegar hasta el presidente Yamandú Orsi para tratar el tema de manera más directa, respondió que “no lo descartamos, pero por ahora vamos a hacer esta solicitud a la OIT. Además, no descartamos ninguna medida”, y agregó que en la próxima asamblea anual de la organización internacional, Uruguay tendrá una participación activa en nombre de la región, por lo cual “no le sirve” que el tema se trate en dicho encuentro.

Consultado acerca de si este tema puede abrir diferencias entre la Confederación y el gobierno para discutir futuros asuntos, entre ellos la ley de Presupuesto, contestó: “Sí puede llegar a pasar eso, aunque esperemos que no. Pero sí, genera una tensión”.