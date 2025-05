El senador frenteamplista Gustavo González (Partido Socialista), que oficia como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, mostró preocupación por la situación de Nicolás Barrios, secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), tras su comparecencia en el Parlamento, el 8 de mayo.

El dirigente sindical denunció que en Artigas hay casos de explotación infantil y situaciones en las que trabajadores reciben dosis de pasta base como remuneración por cortar caña de azúcar.

“Mi preocupación es por lo que les están haciendo a los muchachos dirigentes de la UTAA”, dijo el legislador a la diaria, y comentó que a partir de que un medio de prensa expuso la denuncia relacionada con la pasta base, la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte (Apcanu) se comunicó con el senador para solicitar ser recibidos por la comisión que preside en el Parlamento, lo que se hará en la segunda semana de junio.

El senador resaltó que si bien el acta de la comparecencia del dirigente sindical “es pública”, afirmó que le preocupa “que pueda existir una suerte de persecución sindical”. “Es una presión sobre el secretario general de la UTAA”, añadió.

En la comparecencia en comisión, explicó el legislador, Barrios relató que cortar caña de azúcar “continúa resultando un trabajo insalubre para los trabajadores” y que “tienen dificultades al momento de jubilarse, pues hay casos de empleados que comienzan a trabajar a los 18 años y cuando llegan a los 45 años están muy deteriorados físicamente. Además, cuando se jubilan, lo hacen como trabajador zafral. Se retiran con ingresos miserables”.

Tanto sobre las denuncias de pagos a trabajadores con dosis de pasta base como los casos de explotación laboral infantil, afirmó que “si esto se llega a comprobar, es gravísimo. Ya de por sí, los dos temas son muy graves. La situación en Bella Unión es muy triste”.

“Con esto hay un caso de persecución sindical, y no estoy dispuesto a admitirlo como legislador”, dijo. Con referencia al tema, el senador explicó que ya se estableció contacto con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que se hizo entrega de la versión taquigráfica de esa sesión, que tuvo lugar el 8 de mayo. “El Ministerio de Trabajo ya tiene conocimiento y está definiendo la realización de inspecciones”, aseguró.

Dirigente de la UTAA ante la Policía

Por su parte, Barrios dijo a la diaria que tras presentarse ante una seccional policial de Bella Unión, el martes en la noche, luego de que efectivos policiales se presentaran en su domicilio para tomarle declaración, no fue indagado sobre las denuncias que hizo en el Parlamento hace dos semanas.

Explicó que quien presentó una denuncia en su contra fue Wilson Sánchez, exdirigente de la UTAA, por diferencias entre la directiva anterior y la actual.

Aclaró que, pese a la denuncia en su contra, la Policía se comunicó vía telefónica con una fiscal de Bella Unión, quien entendió que no existían motivos valederos para detenerlo, por lo que quedó en libertad. “Hoy, miércoles, nadie se volvió a comunicar conmigo por ningún tema. No he tenido noticias de nada ni de nadie”, afirmó Barrios.