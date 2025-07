El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y las cámaras empresariales del sector pesquero mantuvieron una reunión tripartita el lunes, en el marco del conflicto que se arrastra desde hace dos meses y que tiene paralizado al sector.

El martes, la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) emitieron un comunicado conjunto sobre el resultado de la reunión, en la que no hubo avances. Según las gremiales, en el encuentro quedaron en evidencia “las contradicciones y la debilidad de los argumentos” del sindicato. El principal reclamo del Suntma es la incorporación de un tripulante más por embarcación para regular los horarios de trabajo y descanso. Las cámaras sostienen que las embarcaciones no tienen capacidad locativa para esto, y apuntan, además, que la reivindicación del sindicato no forma parte del convenio colectivo vigente.

“Ya hemos dicho que no vamos a negociar nada con la flota parada violando el convenio vigente, pero concurrimos igual para darle una carta de crédito al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la reunión que mantuvimos la semana pasada con la ministra [de Industria] Fernanda Cardona”, expresaron las cámaras empresariales en el comunicado.

Según las gremiales, en la reunión del lunes el Suntma no aceptó “la propuesta que presentaron las empresas”, que consistía en flexibilizar la integración de las tripulaciones, con la posibilidad de subir personal nuevo, a quienes los patrones instruyeran para hacer las guardias. “Los marineros reforzaron la idea de que no estaban capacitados”, señalaron las cámaras empresariales.

Ante este rechazo, las empresas presentaron una segunda propuesta: “Si no están capacitados, entonces bajemos al grumete, bajemos también a uno de los actuales marineros no capacitados y en su lugar incluyamos a dos marineros capacitados internacionalmente con cursos OMI [Organización Marítima Internacional], como marineros reales”, se sostiene en el comunicado.

Sin embargo, según las cámaras, luego de este planteo el Suntma dijo que “sí están capacitados”. De acuerdo con el comunicado, después de estas afirmaciones finalizó la reunión tripartita.

“Las empresas hemos presentado varias propuestas de solución. La dirigencia sindical prefiere mantener y profundizar el daño que se les viene causando a miles de personas y al país”, remarcaron las cámaras empresariales en el comunicado.