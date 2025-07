Fue el 27 de mayo cuando el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) planteó por primera vez en un ámbito del Consejo de Salarios la discusión sobre el descanso de los marineros. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha organizado más de 25 reuniones con los trabajadores y los empresarios, nucleados en la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAP).

La mayoría de estos encuentros, sin embargo, fueron bilaterales, entre una de las dos partes y el gobierno. El viernes, el conflicto en el sector pesquero llegó a la Torre Ejecutiva, y el titular del MTSS, Juan Castillo, logró finalmente sentar a ambas partes y presentar una posible solución al diferendo elaborada por el gobierno. El ministro no dio mayores detalles y señaló que el próximo lunes habría una segunda reunión tripartita para que el sindicato y las cámaras den sus respuestas al planteo del gobierno.

La reunión estaba programada para las 13.00 del lunes. Pero sólo asistieron los trabajadores. “Las empresas no se presentaron”, señaló a la diaria Nathalie Barbé, responsable de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT.

El subsecretario del MTSS, Hugo Barretto, confirmó a la diaria la ausencia de los empresarios. “Los empresarios deben una respuesta todavía a la propuesta que hizo el gobierno el viernes; hoy estuvimos aprovechando el tiempo con los trabajadores para intercambiar acerca de la propuesta que hizo el ministerio, y ahora aguardaremos el momento en que los empresarios finalmente nos den a conocer su punto de vista, ya que hoy no pudo ser”, expresó.

A título personal, Barretto consideró que la no concurrencia de las cámaras no supone “un retroceso” en la negociación, sino “una postergación de un punto de vista que estamos aguardando”.

Desde la CIPU señalaron a la diaria que las autoridades de la cámara no harán declaraciones “antes de tener la propuesta terminada y presentada para no interferir en la negociación”. “Estamos trabajando en ella”, afirmaron, y apuntaron que este mismo lunes mantuvieron una reunión con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

El reclamo de los trabajadores

En rueda de prensa, el presidente del Suntma, Alexis Pintos, señaló que el sindicato ha estado presente “en cada instancia que han convocado” y valoró de manera positiva que, “por lo menos, se haya instalado una mesa multisectorial para poder empezar a destrancar y poder salir pronto”. Consultado sobre la ausencia de las cámaras el lunes, manifestó: “Es una muestra de que la intransigencia no está por parte del sindicato”.

El principal reclamo del Suntma es la incorporación de un tripulante más por embarcación para regular los horarios de trabajo y descanso. Las cámaras sostienen que las embarcaciones no tienen capacidad locativa para esto, y apuntan, además, que la reivindicación del sindicato no forma parte del convenio colectivo vigente.

Según explicó Castillo recientemente en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, actualmente el conflicto está instalado en las embarcaciones más pequeñas, que salen a pescar en tándem: “Tiran la red y la van arrastrando donde detectan el cardumen”. Este método de pesca implica un promedio de entre nueve y diez tripulantes por barco.

“El problema se comienza a radicar cuando al que está pescando, al que está encajonando, al que está metiendo al frío, aunque tiene el mismo cansancio que todos los demás, en determinado momento le piden que timonee un poco la embarcación. Ahí es donde radica la demanda de los trabajadores: nos reclaman la necesidad de medir el tiempo expuesto al trabajo y reglamentar el momento del descanso; y nosotros lo tenemos que analizar”, expresó Castillo, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria.

Por su parte, el presidente del Suntma señaló en la misma comisión que se trata de “un reclamo histórico” de los trabajadores. “Lo que estamos pidiendo es que, luego de terminar la faena, que es para lo que nos pagan, que es lo que tenemos convenido, podamos tener un descanso”, para lo cual “es necesario que suba un tripulante más”, expresó.

“Hoy el reemplazo es un trabajador que viene de la cubierta, de trabajar a la intemperie, en el frío, y que está cansado porque hizo un trabajo de fuerza en un medio totalmente hostil como es el mar”, resaltó Pintos, y añadió que, en promedio, las embarcaciones tienen 60 años “y están en condiciones muy malas”.

La CIPU ha negado la existencia de jornadas laborales ininterrumpidas de 40 horas y ha afirmado que “los argumentos que plantea el sindicato son falsos”. “Pasó un mes y medio y las pérdidas son multimillonarias. Pierden los trabajadores, empresas, proveedores, clientes, la pesca artesanal, que no tiene a quién colocar su captura, el gobierno y el país”, expresó la cámara en un reciente comunicado, en el que también denunció el incumplimiento del convenio colectivo vigente.

Sobre este punto, Castillo recordó que durante la anterior administración, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, el sector pesquero “estuvo más de siete meses parado” por “demandas de las cámaras empleadoras” y no por reivindicaciones de los trabajadores. Señaló que, “al final de esta inactividad forzada, se firmaron acuerdos colectivos bipartitos, empresa por empresa y barco por barco”, sin la participación del MTSS ni de la CIPU y la CAP.

Asimismo, Castillo apuntó que “en algunos de los casos, no en todos”, las empresas que firmaron estos acuerdos bipartitos no los han cumplido completamente. “En este momento todavía hay trabajadores del personal embarcado que no han cobrado el aguinaldo, que no han cobrado la licencia y que no han cobrado el salario”, señaló.