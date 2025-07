Finalmente se confirmó el paro general de 24 horas del transporte para este jueves por la situación en la empresa Copsa. En la reunión tripartita que culminó en la noche de este miércoles no hubo avances. Al finalizar la instancia, el dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) Miguel Marrero confirmó que “se mantiene el paro general de 24 horas en todo el país” y que van a profundizar las medidas de lucha. “Estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo. Los trabajadores concedimos muchísimo”, expresó, y agregó que lo que faltó fue, “una vez más, voluntad de la empresa”. Marrero informó que en la reunión “no hubo ninguna propuesta de la empresa”, pero sí una iniciativa del Poder Ejecutivo “que la empresa aceptó a regañadientes”, que “implicaba el pago de los salarios de junio”, y si bien se logró “poner en suspenso” la discusión sobre el presentismo, en la que hay “dos interpretaciones jurídicas, la de los trabajadores y la de la empresa”, “cuando quisimos poner un plazo para pagar los salarios de julio” la empresa planteó “una cosa que para nosotros era una tomadura de pelo: volver a pagar con un mes de atraso”.

“El paro ya empieza en estas horas, ya estamos cortando los servicios, debido a que, entre otras cosas, la gente tiene que volver a su casa, pero también los trabajadores y las trabajadoras del transporte tienen que volver a las suyas. Las distintas filiales van a ir determinando la forma operativa de implementarlo, pero ya están disminuyendo los servicios. Tenemos en cuenta que ya hay algunas actividades, como la educación, que tuvo que suspender servicios para el día de mañana [por este jueves]. Ante la duda, de no saber qué hacer, tomaron decisiones correctamente. Mañana muchas actividades se van a suspender, mucha gente no va a poder hacer un montón de cosas, y eso tiene un absoluto responsable: la empresa Copsa”, subrayó Marrero.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó en una rueda de prensa que está “perplejo” y “triste” por el resultado de la negociación, y remarcó el respaldo de la central sindical a los trabajadores de Copsa y a la Unott. En ese sentido, afirmó el derecho de los trabajadores a cobrar los haberes correspondientes “en tiempo y forma”.

“Lamentablemente, justamente eso es lo que la empresa no está garantizando desde hace muchos años”, destacó, y señaló que si bien la medida del paro “complica a la ciudadanía desde el punto de vista del transporte, de los trabajos, de la llegada”, exhortó a la población a “que se manifieste absolutamente solidaria con los trabajadores del transporte, en particular con los de Copsa”. Al igual que Marrero, subrayó que la medida “es pura y exclusivamente responsabilidad de la empresa”. Destacó que el Poder Ejecutivo “hizo todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo” y que la parte trabajadora “puso mucho de sí, incluso para evitar lo que va a pasar mañana”.

Castillo: “Teníamos firmes expectativas de que en la tarde de hoy se podía destrabar el conflicto”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo a la prensa que la propuesta hecha por su cartera tenía que ver con “buscar recursos que efectivamente se pusieran sobre la mesa, de manera tal que los trabajadores cobraran los salarios que se les están debiendo”.

“La verdad es que teníamos firmes expectativas de que en la tarde de hoy se podía destrabar el conflicto”, lamentó, y señaló que “ese fue el esfuerzo”. “Esa era la expectativa que tenían también los trabajadores y las trabajadoras que estaban movilizados desde hace algunos días, [...] pero bueno, no fue posible”, remató.

Sobre la propuesta del Poder Ejecutivo, Castillo dijo que “obviamente no alcanzó y no fue suficiente”, ya que “los trabajadores no solamente quieren toda esta movilización [el paro], este desgaste para cobrar el salario de este mes, sino que quiere saber qué va a pasar el mes que viene, y no seguir otra vez con esa calesita con el tema del salario”. Sobre este punto el ministro dijo que los representantes de la empresa “no pudieron asegurarlo” y que “no dieron certeza nunca”, aun cuando “se insistió con varias fechas alternativas”.

Además, resaltó, la empresa “colocó arriba de la mesa” que “como [los trabajadores] estaban haciendo movilizaciones para cobrar el salario, en medio de eso, se les descuenta por partida doble porque tampoco cobran el presentismo”. “Lo que estarían haciendo es: [los trabajadores] paran para cobrar el salario y con la propia plata que se les descuenta se estaría financiando ese salario”, explicó. El ministro dijo que esta idea expresada por la empresa “es una lógica que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo”, que se intentó “destrabar”, pero “no fue posible”.

Secundaria: “Todo funcionario docente o de gestión que resida a más de 1 km queda exonerado de concurrir”

La Dirección de Gestión Administrativa de la Dirección General de Educación Secundaria emitió un comunicado en el que establece que continúa vigente una resolución del 4 de setiembre de 2017, “que establece los criterios a aplicar en caso de paro de transporte colectivo”, y agrega: “Todo funcionario docente o de gestión que resida a más de 1 km queda exonerado de concurrir”, “en caso de coexistir paro de transporte colectivo con medidas gremiales propias de la educación o paros generales decretados por la central sindical, los funcionarios docentes y/o de gestión, deberán cumplir sus horarios en el centro educativo más próximo a su residencia”, y “el cumplimiento del horario se realizará en los mismos horarios que su jornada habitual, no autorizándose adelantos o modificaciones en ningún caso”.

Por su parte, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria informó, a través de un comunicado, que debido al paro, los docentes afectados que no puedan llegar a su respectivo centro escolar “deberán concurrir en el horario que les corresponde a la escuela más cercana, por circular 20 del 24 de abril del 2024, numeral 2, y presentar la constancia el día viernes en su escuela”.

Esta circular dispone que “los docentes que no puedan concurrir a su lugar habitual de trabajo podrán desarrollar su actividad académica en el centro educativo más próximo a su domicilio, con autorización del director o inspector en su caso”.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó a la diaria que si bien se pasará lista en los centros educativos, aquellos estudiantes que no puedan concurrir por el paro, se les justificará la falta.