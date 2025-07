En dialogó con la diaria, [Martín Rivadavia, Head of Applications Management de Endava Uruguay, empresa proveedora de servicios tecnológicos que combina innovación y experiencia en la industria con un enfoque nativo de inteligencia artificial (IA), hizo una puesta a punto sobre cómo trabaja la firma en la captación y formación de jóvenes profesionales, quienes luego son parte de equipos de trabajo en compañías multinacionales –uno de los ejemplos actuales es la automotriz Toyota–. El mercado en Uruguay, la IA y las tecnologías de la información (TI) fueron otros temas abordados por el especialista.

¿De qué manera se viene potenciando el talento uruguayo para trabajar en soluciones tecnológicas para la mejora de empresas?

Toyota es un buen ejemplo. Una joven integra nuestro internship program [programa de pasantías] en la empresa. Además, tenemos otro programa que se llama School of DevOps y otro más general, porque no sólo hacemos DevOps, también hacemos testing, hacemos un montón de disciplinas de las TI. En Uruguay estamos por lanzar una nueva edición, seguramente en breve. Estos programas son muy buenos y en ellos se potencia y enseña mucho lo que se trabaja en TI hoy. Se trata de darle un foco moderno y práctico. Siempre estamos preocupándonos por que la gente se aggiorne, se adapte, vaya mejorando. Tenemos muchos programas internos de training. Se trabaja todos los días y se ven los resultados, y es muy importante que el cliente lo observe.

¿Cuál es el camino para seleccionar los perfiles en Endava?

Eso es todo un mundo. Ahora estamos en varios procesos de selección. Es decir, estamos buscando gente con diversos perfiles. Realmente mi gusto personal es buscar un poco las capacidades, tener ese ímpetu y ganas de aprender. Sí con un conocimiento técnico interesante, pero que el conocimiento técnico no sea todo. Necesitamos que la gente pueda aprender, porque el mundo de hoy es muy dinámico y un set de skills [conjunto de habilidades] que hoy funciona muy bien no tenemos garantía de que el año que viene vaya a servir igual. Sí buscamos SC-skills, y Endava se preocupa por alinear en todo el mundo y en particular en América Latina. Es algo que hacemos constantemente: cómo calibrar el set de skills que necesitamos y cómo buscar tener uniformidad para que después la propuesta que le planteemos al cliente tenga coherencia. Es decir, que no varíe de una persona a otra o de una location a otra. Esa capacidad de aprendizaje y adaptabilidad es fundamental. Eso lo buscamos todo el tiempo, y en Uruguay se da. Es un mercado en el que la gente tiene capacidad de adaptarse y con buenas bases. Las búsquedas son complicadas, porque el mercado es difícil, pero en Uruguay estamos bien plantados.

¿Cuáles son las áreas que demandan esa captación y selección de personas?

Endava trabaja con todas las áreas, entre ellas, las de desarrollo, testing, lo que es producto y business analyst, pero una cosa que sin duda está sobre la mesa con todo el auge es la IA. Las posiciones de data son algo que buscamos, y lo mismo de IA. En línea con eso, también ahora tenemos una movida grande en el área de data en la región. Contamos con un nuevo jefe de data de IA, que comenzó a trabajar fuertemente en eso, para pisar fuerte en el área de data. Es un área que sin duda, con el advenimiento de la IA, está bien. Lo vemos todos los días en los titulares de los feed que nos llegan.

¿Qué otras características pueden describir al mercado uruguayo?

El mercado es complejo por su tamaño. No son infinitos los candidatos que hay en ningún mercado, y en Uruguay mucho más. También tiene características relevantes, por ejemplo, que al ser pequeño mucha gente se conoce entre sí. Siempre que tengo un candidato, trabaja en una empresa donde tengo un amigo o un compañero de liceo. Eso permite tomar otras referencias. Se enriquece, porque no es lo mismo tener un papel con un currículum de un candidato que tener la opinión de alguien que me dice ‘sí, él trabaja muy bien’ o ‘esta persona trabaja muy bien’. En general, por los candidatos que llegan a la empresa, me quedo muy contento. Siempre me entusiasma abrir una búsqueda porque se presentan candidatos muy interesantes. El mercado es balanceado, se presentan candidatos de todo tipo: mujeres y varones capacitados en el área privada y pública, con perfiles variados.

¿La IA y las tecnologías más innovadoras se pueden aplicar en cualquier área?

Para mí la IA es como cualquier tecnología. No es una cosa que sirva para todo, como toda herramienta: no vas a usar un martillo para sacar un tornillo. En general la herramienta está hecha para ciertos usos y para otros no, y eso es un deber que a veces nos olvidamos, y en ese sentido tenemos que ser buenos profesionales. No todas las herramientas se aplican a todos los problemas. Las TI lo que buscan es resolver problemas de la gente, de las empresas, y cuando nos encontramos con un problema, lo primero es pensar en el problema mismo y cómo lo podemos resolver, y no empezar desde atrás. La IA es un ecosistema que está creciendo y madurando. Creo que todavía está en una fase muy volátil y aún hay mucha cosa por mejorar, y todavía las mejores aplicaciones de IA están por verse.

¿En qué áreas considera que la IA y las tecnologías aún no pueden ingresar a dar soluciones?

Hay áreas que tradicionalmente son menos innovadoras o más lentas, entonces también lo son en lo concerniente a la IA. Por ejemplo, el banking y el payment son áreas que todavía no pisaron fuerte en el mundo de IA, y eventualmente tienen problemas como todas las partes que van a encontrar soluciones con IA. Un área que en particular me encanta, y que todavía vamos a ver cosas fantásticas en el área de IA, es el cuidado de la salud. Es un área en la que veremos cosas fantásticas. En el caso de Toyota, en todo lo que es la vida real, o en las ciudades digitales, donde todo está conectado, y en el internet de las cosas me parece que vamos a ver cosas en nuestro día a día que nos van a cambiar la forma de vivir. Hay desde hace años asistentes como Alexa, que nos hablan, pero pienso que faltan vueltas de tuercas que estarán interesantes.

¿Piensa que la IA y las tecnologías que se manejan hoy, por ejemplo en Toyota, están un escalón por debajo del nivel en el que se trabaja en Estados Unidos o Europa?

Ahí hay varias patas. Por un lado, tenemos un trabajo en el mercado, como el de Endava, donde trabajamos con clientes en Estados Unidos y hoy diría que estamos al mismo nivel que cualquiera en el mundo. Trabajamos con cosas que son de lo último, lo que está en la frontera. En algunos proyectos trabajamos con cosas más atrás con nuestros proyectos, cosas muy tecnológicas y de última generación, pero después existe el mercado local. Este se mueve distinto, a otros ritmos, y ahí capaz que se puede decir que estamos un poco más atrasados. Igual me parece que son propuestas interesantes que pueden ser en Endava o en otras empresas y actores del mercado. Por ejemplo, el School Of que presentamos en Endava no es para gente que contratemos para Endava, sino que es gente que se quiere presentar y aprender, y no necesariamente va a trabajar en Endava. Egresan del School Of con una preparación muy aggiornada.

¿La flexibilidad, adaptación y rapidez de los cambios en estos tiempos son condiciones necesarias para alcanzar el éxito?

Diría que sí. Antes tenía más dudas. Hoy veo que el ritmo de los cambios se va acelerando con el tiempo, y creo que está sumamente acelerado. Particularmente me considero una persona que se adapta y siempre me ha gustado investigar lo último, y por primera vez tengo que hacer un esfuerzo extra para mantenerme aggiornado, algo que nunca me había pasado. Siempre me resultó muy sencillo y natural mantenerme actualizado, y hoy me lleva un esfuerzo consciente. Los mercados de trabajo, en general, siguen cambiando. Todavía no terminaron de acomodarse, y capaz que nos lleva todavía un par de años más. Es un mundo nuevo en el que vivimos.

Y con el proyecto y trabajo que se hace junto con Toyota, ¿cuáles son las expectativas de cara al futuro?

Con Toyota seguimos trabajando, construyendo el partnership que estamos haciendo. Algo que es positivo es que trabajamos bien juntos, más que como una relación cliente-proveedor, tratamos de armar un partnership, trabajando para hacer crecer esa relación. Por otro lado, uno de los problemas que tienen las empresas es que tienen datos a los que tienen que sacarles valor, y Toyota Racing no es la excepción. En eso estaremos embarcados. En el mundo de Racing, la cantidad de telemetría y datos que se colectan de una carrera es increíble. Cada auto y los distintos circuitos tienen muchos sensores, y se generan infinidad de datos. Lo que viene es trabajar en esos datos, en IA y en data. Es el desafío más grande que tenemos por delante con Toyota para los próximos meses, como así también con otros clientes.