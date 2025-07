Ya hace casi un mes que pasaron los renombrados 100 días desde que asumió el nuevo gobierno frenteamplista, encabezado por el presidente Yamandú Orsi. Ahora, el tiempo se acerca a la discusión de la primera Rendición de Cuentas del quinquenio, que definirá los márgenes de acción de cada ministerio y organismo del Estado.

Para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el Consejo de Ministros estableció para el período 2025-2030 la necesidad de un aumento presupuestal sostenido para “duplicar los recursos de vivienda” para la población en “mayor emergencia”, soluciones de vivienda para atender la emergencia de personas en situación de “especial vulnerabilidad”, acceso a crédito hipotecario para familias de capas medias que no califican como sujetos de crédito del Banco Hipotecario del Uruguay, proyectos de vivienda colectiva para personas mayores, procedimientos para cooperativas de viviendas, fortalecimiento de carteras de tierras para brindar predios adecuados con agua potable y saneamiento e instrumentar una política nacional de alquileres.

Mientras tanto, el ministerio ha mantenido reuniones con representantes de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios Por Ahorro Previo (Fecovi) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), por separado y en conjunto, por medio de instancias como la Vivienda en Diálogo, conformada por distintos sindicatos, cooperativas, organizaciones y la Universidad de la República, entre otros.

“Estamos esperando que con este cambio de gobierno se tome en cuenta todo; la respuesta ha sido receptiva, nos han escuchado en todas las instancias, pero estamos esperando alguna devolución sobre todos estos planteos, que muchos están dentro del programa de gobierno”, manifestó a la diaria Mariana Galván, presidenta de Fecovi.

De acuerdo con la presidenta, ya desde 2023, cuando asumió la presidencia de la federación, están intentando unirse “entre todas las federaciones” así como con Fucvam, con la que aseguró que “siempre” tuvieron “buen diálogo”, pero que están “tratando de profundizarlo”.

“Cuantas más organizaciones participen y tengan un debate regular sobre el tema de la vivienda, la solución a la que se llegue contemplando esas aspiraciones y reivindicaciones cubrirá la mayor cantidad de gente; no hay mejor solución que la que contemple los intereses y necesidades de los principales involucrados”, aseguró a la diaria, por otra parte, el presidente de Fucvam, Enrique Cal. Según Cal, en la actualidad el destino del producto interno bruto (PIB) para vivienda no llega a ser medio punto, por lo que esperan a partir del trabajo colectivo lograr “una mejor participación en el porcentaje del PIB”.

Por otra parte, señaló que con el MVOT “siempre hubo un buen vínculo”, aunque “medio complicado con el último gobierno del Frente Amplio”, pero que “se recuperó con el anterior” y, con el actual, empezaron “con muy buen pie”. En ese sentido, dijo que hay instancias de reuniones constantes y que particularmente desde Fucvam y Fecovi tienen por separado una “mesa de trabajo permanente” en la que desde la federación que preside plantean, entre otras cosas, “los cupos libres y la exoneración del IVA a los proyectos cooperativos”.

La Comisión Asesora de Vivienda también ha sido citada por el ministerio y, para Galván, se trata de un avance “bastante importante”, porque es un espacio donde todas las federaciones plantean sus reclamos.

Principales planteos

Galván especificó que también las cuatro federaciones -Fecovi, Fucvam, Plan de Vivienda Sindical y Covipro- están trabajando juntas para “llevar un planteo unificado sobre las reivindicaciones que entendemos necesarias para el movimiento cooperativo y de vivienda en general”. El Fondo Nacional de Vivienda es una de las principales reivindicaciones de las federaciones que han sido planteadas al MVOT, aunque tal y como dice Galván, cada una tiene “distintos planteos en cuanto al cómo y el cuánto”. “Estamos todas reivindicando ese fondo, que es independiente del gobierno de turno: que sea suficiente para dar solución al movimiento cooperativo”, esgrimió.

De acuerdo con la presidenta de Fecovi, para la conformación del fondo solicitado se necesita “bastante presupuesto” y por eso también están trabajando en la propuesta de presupuesto quinquenal. “Lo que sabemos todos es que hoy no da el presupuesto para la demanda que tenemos de cooperativas, y por eso hubo un gran atraso sobre las escrituraciones; las cooperativas no han podido construir”, aseguró. De hecho, especificó que en Fecovi el año pasado sólo tuvieron una escrituración, cuando tienen un listado de ocho o nueve cooperativas por construir.

La mirada de Fecovi sobre la elaboración del fondo se distancia de la de Fucvam, que plantea el 1% del PIB. “Estamos viendo el cómo de ese fondo, pero viene por distintas fuentes el ingreso, estamos tratando de buscar caminos alternativos, por ejemplo, excedentes del BROU [Banco de la República Oriental del Uruguay]”.

En las reuniones que están teniendo con la cartera, Galván aseguró que, además del fondo, plantearon concretamente “la exoneración del IVA en los materiales de construcción y del pago de los honorarios de los institutos de asistencia técnica”. Otro de los puntos principales de Fecovi es que la Cartera Nacional de Tierras “tenga un contenido de tierras a nivel nacional” y el reclamo sobre “la resolución de los mal llamados ‘colgamentos’”, que de acuerdo con la federación “son inconstitucionales y de la época de la dictadura”.

La importancia del Fondo Nacional de Vivienda

“En general, con los compañeros de Fecovi hay muchas coincidencias en los planteos: la característica en común es la comisión de usuarios de las viviendas, que las dos cooperativas nunca van a entrar en el mercado especulativo, inmobiliario, porque no somos propietarios de la vivienda, no se puede poner a la venta, sino que tenemos el derecho a usarla”, comentó el presidente de Fucvam, y afirmó que tienen “una muy buena relación”.

En este contexto, Cal sentenció que “todo lo que se haga” en este quinquenio “dependerá del presupuesto”. En ese sentido, reiteró el planteamiento hecho al MVOT de que “haya un verdadero Fondo Nacional de Vivienda”; “mientras que los fondos para la vivienda sigan dependiendo de la asignación presupuestal, va a seguir dependiendo de los avatares políticos circunstanciales”, apuntó.

Es que, de acuerdo con Cal, “mientras que no haya un Fondo Nacional de Vivienda genuino seguirá habiendo una incertidumbre sobre cuál es la política de Estado que se va a llevar adelante sobre el tema de la vivienda”. Para lograr una sostenibilidad en el tiempo de las políticas de vivienda, el presidente de Fucvam resaltó la necesidad de que exista un “acuerdo extrapartidario para abordar el déficit habitacional que hay en el país, que es muy importante”. Según Cal, en invierno es cuando el tema “se pone arriba de la mesa y la población se sensibiliza, pero en Uruguay hay casi 90.000 familias que no tienen casa en donde vivir, o viven hacinadas o en una pensión, u ocupando una vivienda con un sentido de inseguridad”.

En resumidas cuentas, el presidente de Fucvam planteó que todas las organizaciones acuerdan en la necesidad de que haya “un abordaje integral de la vivienda, no sólo pensando en las cooperativas, sino también en los realojos de asentamientos irregulares”, entre otros contextos. “Hay toda una situación de vivienda preocupada que no se resuelve sin plata, y no hemos accedido al plan quinquenal de vivienda, entonces no hay mucho sobre qué discutir”, finalizó.