Este viernes, la empresa de transporte Copsa, que desde hace un tiempo mantenía diversas deudas tanto con los trabajadores dependientes como con los accionistas, abonó la totalidad de lo adeudado y, a la fecha, no tiene deudas pendientes con sus funcionarios.

El presidente de la Asociación de Trabajadores de Copsa, Andrés Martínez, dijo a la diaria que, luego de que la empresa recibiera parte de los fondos correspondientes tras la aprobación del Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros III, abonó las deudas pendientes, tanto por concepto de sueldos atrasados como por salarios vacacionales. El monto total del fideicomiso, a distribuir entre todas las empresas, oscila entre 41 y 43 millones de dólares, de los cuales Copsa, al abarcar el 48% del sector, habría recibido la mayor parte.

“Hoy estamos al día y con deudas cero”, afirmó el dirigente. De todas maneras, Martínez indicó que hay una reunión pautada para el 6 de octubre con los ministerios de Trabajo, de Transporte y de Economía, a los efectos de darle un seguimiento a la situación de la empres y que no se generen nuevas deudas.

Sostuvo que en los próximos días, tanto Copsa como las demás empresas del sector suburbano comenzarán a planificar la adquisición de nuevas máquinas expendedoras de boletos y, como paso siguiente, definirán la compra de nuevos ómnibus para la renovación de la flota prevista por el fideicomiso.