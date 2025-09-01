La compañía estadounidense de comunicaciones Verizon resolvió retirarse de Uruguay. Según informó MVD Noticias, la empresa decidió cerrar sus operaciones de atención de cliente, que ofrecía de forma tercerizada a través de Alorica, una compañía ubicada en la zona franca Aguada Park, en Montevideo.

La salida de Verizon implicó el despido de 265 trabajadores de Alorica. En un acta labrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que fue divulgada por MVD Noticias, Alorica señala que Verizon adoptó la resolución en el marco de “una reestructuración global de Alorica”. Las desvinculaciones se efectivizaron este lunes; el sábado 30 de agosto fue “el último día de trabajo”, según consta en el documento.

“La nómina de la empresa, luego de la salida de Verizon, quedará en aproximadamente 450 personas, de las cuales actualmente 150 están en el seguro de paro por suspensión de actividad”, señala Alorica en el acta labrada en el MTSS, y agrega que la plantilla “podría reducirse si se efectiviza un nuevo envío al seguro”.

La Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) solicitará al Parlamento que se apruebe un proyecto de ley para conceder un seguro de paro especial, por un plazo de un año, para los trabajadores que fueron despedidos.