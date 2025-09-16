Este lunes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Instituto Nacional de la Juventud (Inju) presentaron en conjunto una convocatoria de proyectos de inserción laboral para jóvenes.

La iniciativa, destinada a personas de entre 15 y 29 años, tiene como foco el fortalecimiento de la empleabilidad en esa franja etaria por intermedio de la formación en competencias técnicas y transversales, la orientación educativo-laboral y la inserción en empleos con acompañamiento continuo.

El presupuesto total asignado es de 20 millones de pesos, con un tope de dos millones de pesos por proyecto. Las propuestas pueden tener dos perfiles: regulares (80% del presupuesto) e innovadoras (20%). Desde las bases se incentiva a presentar iniciativas con enfoques creativos, tecnologías emergentes y economía verde.

Los proyectos pueden ejecutarse tanto de forma presencial como semipresencial o virtual, con incentivos económicos para inserción laboral, reinserción educativa y apoyo a emprendimientos.

Entre las mejoras que se presentan en la convocatoria 2025 sobresale la ampliación de la franja por edad, la inclusión de más colectivos (mujeres con responsabilidades de cuidados, jóvenes rurales, jóvenes con discapacidad, entre otras categorías) y un componente mayor de intermediación y acompañamiento laboral, educativo y comunitario.

Se dará prioridad a la territorialidad, promoviendo que al menos 60% de los proyectos se ejecuten en el interior.

Miguel Venturiello, director general de Inefop, comentó en la actividad que “el primer lugar donde debe estar un joven es en un centro educativo. La formación profesional le permite recobrar su autoestima y motivación y lo acompañará luego en el trabajo. La educación es clave para que crezca”.

Además, señaló que los términos de la convocatoria “fueron elaborados de manera interinstitucional, para fortalecer “el acompañamiento y resguardo de los jóvenes”.

Por su parte, el director nacional de Empleo, Federico Araya, resaltó el porcentaje elevado de jóvenes que están desempleados: “Si no cambiamos esta realidad, el futuro del país está comprometido. No hay mejor política de empleo juvenil que una política educativa. Este tipo de proyectos puede cambiar la trayectoria laboral y de vida de los jóvenes”.

Araya hizo mención también a los datos del programa Uruguay Impulsa, recientemente lanzado, en el que se inscribieron 73.000 jóvenes. “De ellos, 25.000 tienen como máximo nivel educativo la primaria completa y 30.000 apenas alcanzaron el ciclo básico. Esto nos da básicamente un cachetazo en la cara de que si no cambiamos esta realidad, el futuro del país está muy comprometido”, sostuvo.

A continuación, Eugenia Godoy, directora del INJU, señaló que la convocatoria “busca generar oportunidades concretas para jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante la formación profesional, la inserción laboral y la orientación educativo laboral”, y afirmó que “los jóvenes no son sólo el futuro, son el presente”.