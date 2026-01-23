En una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), integrantes del gremio de Megal, acompañados por dirigentes de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios y representantes de la empresa, llegaron a un acuerdo por tres de los cuatro trabajadores que habían sido despedidos en 2025. El funcionario restante ya había acordado con la compañía su desvinculación. El objetivo del sindicato era la recuperación de las fuentes laborales, pero el pacto entre las partes llegó por medio de un acuerdo económico.

Sobre este acuerdo, el gerente de la empresa Megal, Pablo Cardelino, dijo a la diaria este viernes que el conflicto se comenzó en octubre, por la desvinculación de cuatro funcionarios “por problemas complicados de ausentismo”. Agregó que los empleados “se resistieron a la desvinculación, lo que originó diversas negociaciones en el Ministerio de Trabajo”.

“Hubo piquetes bastante complicados en la planta. La empresa tuvo pérdidas y perjuicios importantes por lo agresivo de las medidas, en algunos días con bloqueo total de la planta. En eso hubo dos etapas: una en octubre y [otra] en noviembre. Hubo piquetes con diverso grado de virulencia, por llamarlo de alguna forma”, expresó.

En ese sentido, destacó que allí intervino el Ministerio de Trabajo, para posteriormente llegar a un acuerdo, en el periodo noviembre y diciembre, cuando la empresa complementó los seguros de paro para destrabar la situación. “Luego, finalmente no se llegó a un acuerdo, y el 2 de enero hubo un bloqueo total de la planta por unos días, que se destrabó con una oferta económica en los cuatro casos, un caso a fin del año pasado y otros tres casos este jueves 22”.

Cardelino resaltó que en esta oportunidad “no hubo reintegro de los trabajadores” y que “al final hubo idas y vueltas, pues el sindicato quería reintegrar a una persona. La empresa primero respondió que no. Luego respondió que sí, que se aceptaba el reintegro de esa persona, y después nos informaron que esa persona después no se quería reintegrar, que querían que se reintegre otra, que era muy insalvable. Fue bastante complicada la dinámica del conflicto, pero finalmente se llegó a buen puerto”.

El directivo dijo que la próxima semana comenzará a trabajar una comisión bipartita, en la cual tanto la empresa como el sindicato analizarán y debatirán sobre diversos temas, entre ellos, las condiciones laborales. Está previsto que a fines de febrero exista una reunión con el Ministerio de Trabajo, que no participará de la comisión, pero sí hará un seguimiento. Actualmente, en Megal trabajan unas 90 personas, de ellas, unas 70 desarrollan tareas en el área de envasado y distribución.

Sindicato de Megal: “Esperamos que después de este conflicto puedan surgir buenas oportunidades y decisiones”

Eduardo Pérez, delegado del Frente de Carga (sindicato de Megal), dijo a la diaria que el conflicto duró cuatro meses, y tras negociar en el MTSS, se logró un acuerdo gracias a una propuesta económica que la empresa le hizo a cada uno de los trabajadores, quienes aceptaron. Comentó, además, que durante los meses de conflicto se tomaron medidas en un total de nueve días.

El dirigente recordó que en la mayoría de las jornadas en las que se tomaron medidas, estas implicaron el bloqueo del acceso a la planta de la empresa, con el objetivo de demorar el ingreso y egreso de vehículos. A su vez, apuntó que entre las partes se firmó un acta en la que dejan constancia de que en próximas instancias analizarán y discutirán todo lo concerniente a condiciones laborales.

Semanas atrás, también en el MTSS, los trabajadores y la empresa llegaron a un acuerdo por el caso de algunos trabajadores que habían sido enviados al seguro de paro, situación que había originado que se tomaran algunas medidas durante los primeros días del año.

“Esperamos que después de este conflicto puedan surgir buenas oportunidades y decisiones, tanto para los trabajadores como para la empresa, y así ambas partes continúen mirando hacia adelante, y siempre trabajando”, concluyó Pérez.