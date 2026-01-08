Luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre trabajadores de Megal, representados por la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y la empresa, se destrabó parcialmente el conflicto entre las partes, que se había iniciado por el envío a seguro de paro de cinco trabajadores. Por esta razón, el sindicato se manifestó este miércoles frente a las puertas de la planta de producción de la empresa, en Montevideo.

Favio Riverón, presidente de Fuecys, dijo a la diaria que luego de intercambiar opiniones y alternativas se alcanzó un acuerdo y los cinco trabajadores se reintegrarán a sus tareas este jueves. Mencionó que las medidas se levantan y que el trabajo se desarrollará normalmente en la planta.

El dirigente comentó que desde el próximo martes, una comisión conformada por Fuecys, la empresa y el MTSS comenzará a trabajar en lo que será el destino de tres de los cuatro trabajadores que la empresa despidió en octubre de 2025; el empleado restante llegó a un acuerdo con la compañía por su remuneración. “Fuecys planteará el reintegro de los tres trabajadores, y la empresa se comprometió a abrir el espacio de negociación”, afirmó.

Versión de la empresa

Horas antes de celebrarse la reunión en el MTSS, Megal había emitido un comunicado a la opinión pública en el cual explicaba que en octubre pasado resolvió la desvinculación de cuatro trabajadores “como consecuencia de reiteradas y continuas faltas, con aviso y sin aviso, que tornaron la actividad ineficiente y generaron sobrecostos imposibles de solventar”.

El mensaje agrega que esta situación “fue advertida en varias oportunidades a los involucrados, quienes incumplieron las políticas de asistencia de la compañía” y que dichas decisiones, “estrictamente vinculadas al desempeño y a la necesidad de garantizar la continuidad operativa, resultaron necesarias para evitar sobrecostos y asegurar los estándares de servicio de la planta”.

Acerca de las resoluciones tomadas, la empresa aclaró que “no implicó la reducción de puestos de trabajo, ya que todas las vacantes fueron cubiertas de forma inmediata, manteniéndose inalterada la dotación total de la operación”.

“Megal ha actuado en todo momento de buena fe, participando en instancias de diálogo y mediación ante la Dirección Nacional del Trabajo y ofreciendo beneficios económicos adicionales a los legalmente exigidos”, dice el comunicado, y agrega que la empresa “defiende el Estado de derecho, el derecho al trabajo y la libre circulación de bienes y personas. Por ello, resulta incomprensible que, en un Estado de derecho, se permita la continuidad de hechos que son ilegales”.

La empresa señaló finalmente que “cuenta con una política salarial superior a la media del mercado”, y destacó que los salarios de los trabajadores desvinculados en 2025 superan, en promedio”, los 120.000 pesos; “cumplen una jornada reducida de siete horas, con dos descansos intermedios de media hora y comida paga por la empresa”.