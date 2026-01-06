La presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casinos del Estado (Afunce), Cecilia Alegre, dijo a la diaria que el sindicato de trabajadores de casinos levantó el lunes 5 las medidas y acciones que venía ejecutando a nivel nacional, pero que mantiene el conflicto que la organización sindical declaró a fines de noviembre de 2025, por las diferencias con las políticas del plan de gestión que tiene el director Nacional de Casinos, Fernando Estévez Perrone.

Explicó que el 31 de diciembre integrantes del sindicato mantuvieron una reunión con el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, y con Estévez Perrone, mientras que el viernes 2, la reunión fue sólo con el director.

A modo de resumen de ambos encuentros, Alegre explicó que “se firmaron dos compromisos, uno el día 31, con ambos jerarcas del ministerio, y otro el día 2, solo con Estévez Perrone. Incluyen varios puntos, y fue para abrir una negociación con el sindicato”. Ambos documentos expresan que, de esa manera, se tendrá en cuenta la palabra de los trabajadores, cuando se trabaje en el proyecto de ley de regulación de los juegos online.

Agregó que, en el texto firmado con Estévez Perrone, este se comprometió a suspender la aplicación de los puntos que tienen que ver con cambios en la estructura de la carrera administrativa de los funcionarios mientras se desarrollen las negociaciones.

En otro tema, explicó que, en referencia a la situación de algunos trabajadores zafrales que hace 12 años trabajan para la Dirección Nacional de Casinos sin ser presupuestados, se acordó que serán considerados para la presupuestación en 2027.

Alegre sostuvo que tras las mencionadas reuniones, y considerando el compromiso firmado, “en un acto de buena voluntad se levantó el paro y las medidas, pero eso no significa que todo esté bien”, y agregó que “se estará atento, y se verá que ese compromiso se cumpla. Si no se cumple, se retomarán las medidas”.

En ese sentido, acotó que se dará tiempo para que se avance en el proyecto de ley de juegos online, y allí esperar a evaluar de qué manera se incluye al sindicato. Además, comentó que “se debe esperar a que se convoque a la organización sindical a una mesa de negociación. Lo importante es que el diálogo se instaló. Aparentemente se contemplará todo lo que afecta a los trabajadores, pero habrá que esperar”.