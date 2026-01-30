Tras conocerse la decisión de la empresa Paycueros de enviar a seis trabajadores al seguro de paro, por el periodo de cuatro meses, y de no negociar un convenio colectivo, el Ministerio de Trabajo buscará mediar entre la dirección de la firma y el sindicato de trabajadores, con el objetivo de acercar posturas.

El dirigente de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Carlos Bico, dijo a la diaria que el miércoles una delegación de la organización sindical mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. La cita había sido solicitada la semana pasada.

“El ministro brindó el compromiso de buscar establecer una mesa de diálogo entre la empresa y el sindicato. Se buscará instalar una negociación tripartita. La reunión fue positiva, porque además se pudo informar de primera mano qué está sucediendo”, afirmó.

Por su parte, relacionado con este tema, dirigentes del sindicato mantuvieron una reunión con Pablo Alcetegaray, asesor de áreas de políticas industriales del Ministerio de Industria, Energía y Minería, para intercambiar información sobre los beneficios fiscales a los que accede Paycueros y la participación en la generación de empleo, en el marco de la Ley de Inversiones.

Al respecto, comentó que “fue bueno” el balance primario sobre la reunión. Y contó que la cartera realizará un informe a partir de las consultas.