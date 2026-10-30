Las exportaciones de servicios crecieron 2% y alcanzaron los 7.619 millones de dólares en términos interanuales en junio

Un informe de la Unión de Exportadores del Uruguay a partir de datos del Banco Central recoge que el dinero percibido por los servicios exportados equivalen al 27,3% del PIB.

Las exportaciones de servicios crecieron 2% durante el segundo semestre de 2026, con ingresos que alcanzaron los 7.619,8 millones de dólares en términos interanuales. Así lo recoge el último informe de foco exportador difundido por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) la semana pasada, en el que se precisa que dicho monto equivale al 31% de los 24.472 millones del total de las exportaciones realizadas durante ese período.

De acuerdo con el reporte, conformado con base en datos del Banco Central del Uruguay, la cifra corresponde al 27,3% del producto interno bruto (PIB) de entonces. Esto significa una baja con respecto a períodos anteriores, y que vieron su mejor nivel en 2012, cuando fue el 33,5% del total. Además, explica que esa tendencia se corresponde con un crecimiento en los niveles de participación del consumo público y privado, en detrimento a las exportaciones y las inversiones.

En ese sentido, la UEU indicó que las exportaciones de servicios, equivalentes al 8,5% del PIB, también experimentaron un descenso en el último bienio, así como respecto del récord de 10,1% registrado en 2012. Sin embargo, detalla que “la evolución de los distintos sectores dentro de la exportación de servicios no fue homogénea en los años analizados”. En esa línea, los servicios considerados “tradicionales”, como “el turismo receptivo y los servicios de transporte” fueron a la baja, algo que se explica “por la menor participación del turismo, que pasó de representar el 4,9% del PIB en 2012 a los actuales 2,8% en 2026”.

Por su parte, el documento acota que si bien los “no tradicionales” observaron un crecimiento durante el período analizado, igualmente hubo un descenso en la proporción de PIB que ocupan con respecto a años anteriores. Destaca que, en ese contexto, “el mayor impulso [...] estuvo dado por los servicios globales”, entre los que enumeró a los “servicios profesionales, empresariales, software, centros de servicios compartidos, servicios financieros, uso de la propiedad intelectual e industrias creativas”.

A pesar de todo, el informe destaca el incremento en el volumen de dinero percibido por las exportaciones de servicios, que pasó de valores cercanos a los 5.000 millones de dólares entre 2012 y 2016 a cifras cercanas a los 7.000 millones el año pasado. En ese caso, “los grandes habilitadores de la expansión de los servicios globales” fueron “el desarrollo tecnológico y su mayor disponibilidad”, pero el nivel de crecimiento observado –que alcanzó las dos cifras entre 2021 y 2023– “perdió fuerza en los últimos dos años”.

De este modo, la UEU destacó que hubo un incremento de 4,1% en la exportación de servicios tradicionales, subdivididos en varianzas positivas de 5,3% y 0,3% para los rubros de viajes y transporte, que alcanzaron los 2.540,2 y 736,4 millones de dólares hacia junio de este año, respectivamente.

Por su parte, los servicios no tradicionales crecieron apenas 0,4%: dentro de dicho sector, el rubro que tuvo mejor desempeño fue el de los seguros y pensiones, con un alza del 10,1%, por un valor total de 41,4 millones de dólares. Le siguieron el uso de la propiedad intelectual (4,2%), los servicios empresariales (3,9%) y los servicios culturales y recreativos (0,9%). Al mismo tiempo, hubo retrocesos en los sectores de la informática y las telecomunicaciones (-3%), los servicios financieros (-5,5%) y el mantenimiento y las reparaciones (-7,2%).