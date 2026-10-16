Sindicato de Conaprole recibió propuesta de la empresa y suspendió medidas por despido de 25 trabajadores de empresas reponedoras

El dirigente Enrique González dijo que el acuerdo establece que la cooperativa se haría cargo de “todos los créditos laborales de los trabajadores que generaron con las dos empresas”.

El miércoles, en un informe interno, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) indicó que el movimiento sindical recibió una propuesta de Conaprole en el marco del conflicto entre la cooperativa y el gremio por el despido de 25 trabajadores reponedores de productos lácteos pertenecientes a las empresas subcontratadas Marez y Maracaná.

Según el mensaje, al que accedió la diaria, tras “analizar y evaluar” la propuesta en el plenario de la FTIL, la organización entendió que “constituye un camino transitable para continuar avanzando en la negociación” y resolvió “mantener en suspenso las medidas adoptadas”, entre las que se incluían el trabajo a reglamento, los cortes en la cadena de suministro y la posibilidad de implementar un paro nacional de 24 horas.

Aunque el comunicado no detalló los contenidos, consignó que se encuentran aguardando “la realización de una instancia tripartita que permita evaluar, negociar y discutir aquellos puntos que no se encuentran claramente establecidos”, al tiempo que el encuentro permitirá “despejar las dudas e interrogantes que surgen de su contenido”.

Los contenidos del acuerdo

El secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), Enrique González, dijo a la diaria que analizaron la propuesta y entendieron que era “favorable”. Explicó que por el momento no hay un documento formal, sino que las negociaciones fueron telefónicas entre él por parte de AOEC; el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, y el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano.

Consultado respecto a los contenidos, indicó que la propuesta establece que “Conaprole se hace cargo de todos los créditos laborales de los trabajadores que generaron con las dos empresas” y “les pagarían el mes de septiembre, las liquidaciones y los despidos”.

No obstante, el documento contiene una cláusula de paz y, en función de que no tienen “claros los alcances”, el movimiento sindical solicitó una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para transmitir que la propuesta “es beneficiosa” pero resulta necesario discutir la amplitud de ese punto, principalmente el tiempo y los temas que abarca. Se espera que la reunión sea el viernes después del mediodía.

González indicó que la propuesta fue a instancias de “una iniciativa que hizo la AOEC de generar este ámbito donde Conaprole hiciera una propuesta alternativa”. Agregó que los 25 trabajadores afectados votaron “por unanimidad” a favor porque podría resolver “toda la incertidumbre” vinculada a los pagos y, por otro lado, abrir la posibilidad de que una parte de los 25 trabajadores afectados se incorpore a la empresa que ganó la licitación.

Para González, la cooperativa “tenía un grado de responsabilidad, como empresa contratante, por lo menos en lo que eran los créditos laborales”, ya que “si las empresas que dejaron no respondían, iba a terminar respondiendo Conaprole”. “Este conflicto venía tomando niveles de aumento, y en este momento que estamos en plena zafra de la primavera lechera y todo lo demás, yo creo que también Conaprole hace un planteo en la medida de tratar de, por lo menos, sacar de arriba el tema de la situación conflictiva”, acotó.

Explicó que si mañana se logra redondear las diferencias en torno a la cláusula de paz y se firma un acta en el MTSS, el sindicato estaría en condiciones de “levantar definitivamente las medidas”, hoy en suspenso. No obstante, advirtió por lo dinámico de la situación.

MTSS: “Estimamos que mañana podamos cerrar y que se solucione el conflicto”

Una fuente de Conaprole también confirmó a la diaria la propuesta que enviaron a la AOEC. Agregó que está “cerrado y acordado” luego de haberse definido una “partida que es similar a un despido” debido a que, por la ley de tercerizaciones, Conaprole hubiera tenido que asumirlo eventualmente. Sumado a lo anterior, los empleados quedan con las “manos libres” para vincularse o no a la nueva empresa, pero la cooperativa no juega “ningún rol”, sino que será una charla entre las partes para definir los términos de las contrataciones.

Asimismo, confirmó que quedaba el “detalle” de “un texto para definir” con relación a la cláusula de paz, pero aseguraron que se trata de un “tema de redacción”.

Conaprole se involucró en el conflicto porque, debido a la ley de tercerizaciones, entiende que, si bien no son sus funcionarios, de igual forma tiene un “grado de responsabilidad económica” a raíz de esa norma. Así, la cooperativa optó por “simplificar los procesos” porque, de lo contrario, los afectados tendrían que “hacer un juicio para después algún día llegar a definir el tema de sus haberes” y lo que primó fue “la voluntad de resolver los temas de una manera civilizada”.

“Hoy le mandamos a las partes un texto de posible acuerdo, trabajado en todos estos días de negociación, que quedaron en analizar cada uno y reunirnos mañana en el MTSS. [...] Hay un texto a consideración de las partes que estimamos que mañana podamos cerrar y, bueno, que se solucione el conflicto”, indicó el subdirector nacional de trabajo, Álvaro Inschauspe, a la diaria.